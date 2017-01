Estación del Metro ahora será Alameda-Derechos Humanos

Monterrey

De acuerdo a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León (CEDHNL), Sofía Velasco Becerra, no sólo cambiaron de sede este año a una en el centro de la ciudad, sino que además la estación del Metro Alameda ahora será Alameda-Derechos Humanos.

A partir de este año la CEDHNL dejó sus instalaciones en Morones Prieto y ahora tiene sus oficinas de atención en la avenida Cuauhtémoc 335 norte, entre Albino Espinosa y M.M. del Llano, a cuadra y media de la citada estación.

"Finalmente es algo ya hablado, que ya me lo autorizaron (que se cambiará el nombre a estación del Metro Alameda-Derechos Humanos)", comentó.

Con este cambio de sede, según Velasco Becerra, lo que se busca es estar más cerca de la gente y con ello, esperan aumentar sus atenciones, las cuales el año pasado estuvieron cerca de llegar a las nueve mil, sólo veinte menos.

"Estar aquí implica que estemos más cerca de las personas, implica que estamos en un lugar más accesible, hay un punto de reunión que tiene la gente el fin de semana, como es la Alameda y aquí estamos a dos cuadras, y aquí estamos más cerca, para que nos ubiquen y sea más fácil que lleguen a nosotros.

"Haremos las adecuaciones necesarias al edificio para recibir a las personas con discapacidad, habrá un módulo para su atención en la planta baja, será un edificio incluyente", precisó.

Cabe destacar que según la presidenta de la CEDHNL para este año esperaban recibir un 20 por ciento más de presupuesto que los poco más 60 millones de pesos que ejercieron el año pasado, aunque, sólo se le asignaron 58 millones de pesos para ejercer en este 2017, y a la espera de que la Secretaría de Finanzas haga ahorros y de ahí se le otorguen 2 millones de pesos más.

"Me preocupa mucho acercarme a las zonas rurales, que son las zonas donde no tengo presupuesto para poderlas visitar, antes estaba el programa de la visitaduría itinerante que yo quería echar a andar este año pero por la limitación del presupuesto no va a ser posible.

"Por lo tanto tendremos que cambiar el esquema y ver cómo acercarnos a esas comunidades, ver si es posible que tengamos oficinas por allá, es uno de los pendientes que tengo", puntualizó Sofía Velasco Becerra.