Guadalajara deja el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto

Guadalajara

Es un hecho que el gobierno de Guadalajara queda fuera del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto, decisión que obedece al supuesto espionaje que realiza el Gobierno del Estado hacía activistas, periodistas y contrincantes políticos.

A través de un comunicado, el presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez Indicó que es un "secreto a voces qué en Jalisco nos sabemos espiados por el gobierno estatal" y asegura que "no se trata de una especulación sino de una posibilidad tan real que ha sido documentada y ha generado inquietud por parte de las organizaciones que conforman el secretariado local de gobierno abierto".

En el comunicado difundido por el gobierno municipal, Alfaro Ramírez sostiene que el gobierno de Aristóteles Sandoval "ha mentido desde el principio cuando negó la existencia y el uso de herramientas de espionaje digital en el estado justo cuando salieron las filtraciones de Hacking Team para realizar trabajos de vigilancia" además de mantener desde 2014 un contrato con la empresa "SYM Servicios Integrales", a favor de quien se ha erogado más de 260 millones de pesos.

TE RECOMENDAMOS: Alistan inauguración de parque industrial en Lagos de Moreno

Alfaro indica que no existen garantías de que quienes habitan ven Jalisco no son espiados y que lo que ocurre a nivel Federal no es muy distinto a lo que pasa en la entidad.

En el mismo comunicado afirma que también las organizaciones del secretariado que representan los sectores empresariales, educativo y a la sociedad civil, enviaron un escrito el 2 de junio del 2017, solicitando al gobernador Aristóteles Sandoval, aclarar y transparentar la información relacionada con la adquisición y uso de software de vigilancia adquirido por el gobierno de Jalisco.

Ante la situación Alfaro Ramírez señala que se requiere tomar posturas contundentes y que no se puede ser omisos ante una situación "tan grave" como lo es el espionaje ilegal pues serlo recaería en complicidad.

TE RECOMENDAMOS: Jalisco, en 'estado grave' por insuficiencia renal: IMSS



Dicho lo anterior el mandatario presentó su renuncia voluntaria como miembro y propietario representante de los municipios de Jalisco ante el secretariado técnico local de gobierno abierto, misma que argumentó con "la falta de condiciones pero sobre todo porque no se puede formar parte de un espacio de simulación donde un integrante del secretariado como el gobernador Aristóteles Sandoval tiene en su poder y utiliza de manera opaca un software como el que el Gobierno Federal ha usado para espiar activistas periodistas y opositores políticos".

Agregó que mantendrán los compromisos que han adquirido como parte de la agenda de gobierno abierto, pero ya no como parte del secretariado y llamó a que se realice una investigación a fondo para que se esclarezca la adquisición y el uso del software en poder del gobierno estatal.

SRN