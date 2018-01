Respete el espacio de seguridad de su perro

Guadalajara

No todo el tiempo nuestros perros son esos animales de compañía juguetones que alegran la casa o el sitio donde habitan, hay momentos en los que sufren de ansiedad y miedos producidos por ciertas situaciones a las que cada can reacciona de manera diferente.

Entonces, acuden a su sitio de seguridad.

“El sitio de seguridad en el caso de los perros tiende a ser un lugar en el cual ellos se sientan seguros. Algunas de las características que tienen este sitio de seguridad es que puede llegar a estar aislado, por así decirlo, tiene que estar obscuro y el tamaño tiende a ser pequeño. Normalmente el tamaño puede ser en el que la mascota pueda estar básicamente parada y a veces darse la vuelta”, explicó Betzy Adriana Mendoza Dueñas, médico veterinaria con especialidad en etología.

Este lugar es, por ejemplo, donde el can se resguarda cuando escucha truenos, cohetes, detonaciones, lluvia fuerte y demás sonidos que resulten incómodos para ellos.

Este sitio de seguridad también es utilizado por hembras que van a parir, pues les resulta más cómodo para culminar el proceso de gestación sin ser molestadas.

Y normalmente es el animal de compañía que define su sitio de seguridad.

Los lugares del hogar que escoge el perro para que sea su sitio de seguridad son, muchas veces, debajo de una cama, en la parte baja de los sillones o también debajo del comedor. Incluso hay espacios que suelen ser raros como un clóset con el objetivo de obtener mayor oscuridad y reducir el ruido.

Es de vital importancia que el dueño del animal de compañía detecte el sitio de seguridad para respetarlo y saber que es el espacio para que el can pueda controlar un momento de ansiedad.

Por ejemplo, muchas ocasiones el perro se mete a su sitio de seguridad y las personas lo forzamos para que salga y pueda convivir con nosotros, lo que no siempre es lo más recomendable.

A partir de entrenamiento, el humano puede determinar cuál es el sitio de seguridad del can. Sin embargo, se debe tener cuidados, pues en ocasiones “nos equivocamos las personas es que este sitio de seguridad, por ejemplo una transportadora, también se utiliza como castigo, si tengo visita y no quiero que esté encima, lo llevo a cerrar.

El sitio de seguridad tiene que ser visto como este espacio que se va a utilizar siempre cuando el perro lo decida”.

El espacio que otorga seguridad a la mascota puede ser reconfortado por el dueño al colocar una cobija o cama para que este se acueste. También se puede poner agua y alimento aunque se debe considerar que en momentos de ansiedad no se alimentarán.

“Algunas ocasiones las personas podemos ser como un sitio de seguridad, va a haber ciertas situaciones en las que el perro pueda llegar a estar un poco ansioso y nos vea a nosotros como fuente de seguridad y que en estos casos no hay ningún problema siempre y cuando no deje de realizar otras actividades, a que no esté pegado a mí y que deje de estar en otro lugar, dejar de comer”, agregó la especialista.

Siempre es necesario cuidar el sitio de seguridad del perro y respetarlo. Esto porque de forzarlo para que lo deje cuando esté en momentos de ansiedad se provocará que ya no cuente con un lugar que le brinde seguridad y pueda haber problemas mayores en los espacios de miedo.

Los gatos también pueden elegir un espacio para aislarse cuando detectan una situación extraña, como cuando hay visitas, pero generalmente prefieren espacios más abiertos, como patios, cocheras u otras habitaciones.

GPE