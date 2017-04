Escupir en la calle, riesgo de contagio de tuberculosis

Guadalajara

Más que una práctica antihigiénica y muestra de poca educación, escupir en la calle es un acto que pone en serio riesgo la salud de los demás, dado que gran parte de la población ha tenido contacto con la bacteria causante de la tuberculosis y en algún momento de la vida ésta podría activarse durante un proceso infeccioso y transmitirse a otra persona a través de expulsar flemas al aire libre.



“Tener tos con flema y escupirla al suelo es lo peor que podemos hacer por la salud de quienes nos rodean, ya que de manera involuntaria podemos contagiar incluso a niños con esta enfermedad”, advirtió Juan José Atilano García, epidemiólogo de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco.



El médico explicó que tal como sucede con el virus de la influenza, la micobacteria tuberculosa se disemina por el aire. Si una persona está cerca de quien cursa con tuberculosis en su fase activa y ésta tose o estornuda, es fácil contagiarse debido a que los microorganismos responsables de la enfermedad se encuentran en la saliva, principalmente.



De acuerdo a estadísticas oficiales, sólo diez de cada 100 personas que tienen contacto con la micobacteria de la tuberculosis, van a desarrollar este padecimiento; siendo niños, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónico-degenerativas los más vulnerables.



Por ello es fundamental que cuando existe un cuadro de tos con flema, se deba escupir en un pañuelo desechable y colocarlo en el bote de la basura, nunca a la intemperie, destacó el epidemiólogo.



Juan José Atilano comentó que muchos pacientes, sobre todo aquellos en los extremos de la vida, a veces no pueden siquiera informar que tienen un malestar, por lo cual los padres de familia o responsables de adultos deben prestar atención a su estado de salud.



Algunos de los síntomas que delatan la tuberculosis son pérdida de peso y fiebre sin aparente motivo. En los menores de cinco años se manifiesta un dolor de pecho y/o de estómago intenso y es cuando se les practica una baciloscopía o análisis de flema, que se descubre con este mal.



La tuberculosis es una enfermedad curable. Sean adultos o niños, el tratamiento estándar dura seis meses; aunque hay algunos casos difíciles de tratamiento por resistencia a los fármacos.



“Si bien es cierto hay protocolo eficaz para contrarrestar cualquier forma de tuberculosis, lo mejor es prevenir. La recomendación es llevar un estilo de vida sano para mantener fuerte nuestro sistema inmunológico y no olvidarnos de los hábitos higiénicos”, expuso Atilano García.

MC