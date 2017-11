Arzobispado no fue consultado sobre esculturas frente a la Basílica

Guadalajara

El Arzobispado de Guadalajara no fue consultado sobre la pertinencia de colocar esculturas frente a la Basílica de Zapopan, que han levantado polémica en redes sociales tras ser calificadas de "demoniacas" por ciudadanos. Simplemente se les informó. Esto lo aclara el vocero de la misma Arquidiócesis tapatía, presbítero Antonio Gutiérrez Montaño, a propósito de las declaraciones del alcalde de Zapopan Pablo Lemus Navarro sobre haber consultado al cardenal José Francisco Robles Ortega y al propio vocero.

"En lo que respecta a un servidor, sí platicó conmigo (Lemus Navarro) con carácter de información, no de consulta, cosa que le agradezco, pero independientemente de su interpretación habrá que ver la reacción de las personas, en cierto sentido generalizada. Se nota que hay una completa separación entre la opinión de las autoridades sobre el arte que puede gustarle a la gente y la misma comunidad", expuso.

El presidente municipal de Zapopan se comunicó con el cardenal vía WhatsApp y le compartió información sobre el artista y su obra. Nada en tono de consulta.

Sin embargo, para el vocero el problema es que no se informó a la comunidad. "Se abarcan espacios públicos y no se hace una consulta. No se le pregunta a la gente si están de acuerdo o si les parece y luego se provocan este tipo de reacciones", lamentó.

El Arzobispado no pone calificativos a la obra del artista Alejandro Velasco. El padre Gutiérrez Montaño apuntó simplemente, que imágenes de este tipo, colocadas frente a un templo católico "parecen ser provocativas, aunque eso sea solo una suposición de mi parte, uno se pregunta ¿por qué no se colocan en otra parte?".

El presbítero invitó a las autoridades a no alentar más la confrontación con quienes están en desacuerdo con las esculturas colocadas ante el más importante santuario mariano, o con Sincretismo, efigie que mezcla a la Virgen de Guadalupe con la deidad indígena Coatlicue, colocada frente al templo El Refugio.

Al "llamar a la gente, con razón o sin razón, ignorante, fanática, o burlarse al decir que es bueno que hagan ejercicio; independientemente de si es arte o no, si son esculturas anticatólicas o no, lo que vemos es que sí hay oídos sordos a las personas y que no hay consulta previa", concluyó.

Polémica

En redes sociales se desató la polémica por las supuestas esculturas diabólicas, que permanecerán instaladas en la Plaza de Las Américas Juan Pablo II durante un año, y se develan este sábado dentro del Festival Andador.

El gobierno de Zapopan ha difundido que las tres piezas de bronce según el artista Alejandro Velasco Mancera, representan referencias históricas de personajes mitológicos e influencia de la obra de otros escultores. A la diosa Hera, Daphne y a un personaje alado.

Sin embargo, en las redes los usuarios las comparan con las figuras de un súcubo (y un íncubo (demonio que posa sobre mujeres para violarlas)

Al respecto, Pablo Lemus declaró el pasado jueves a medios de comunicación que el cardenal Robles Ortega y el vocero del Arzobispado "ya saben bien de qué se tratan las obras", y que habló también con el guardián de la Basílica. "Y todos ellos se quedaron muy tranquilos", afirmó.

Los que parecen no estar tan tranquilos son usuarios católicos que ayer seguían compartiendo mensajes furibundos en Twitter y WhatsApp.

SRN