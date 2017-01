Tres escuelas nuevas operan sin energía y en obra negra

Altamira

En Altamira a las tres escuelas de nueva creación, a las autoridades estatales y municipales se les olvidó colocarlas instalaciones eléctricas, por lo que desde hace seis meses operan sin luz y una de ellas está en obra negra.

Educación aseguró que no hay fecha para que se culminen las obras y las tuvieron que aceptar así por la gran demanda educativa; entre todas suman una inversión por 7.5 millones de pesos. La escuela del fraccionamiento Paseo Real comenzó a funcionaren el actual ciclo escolar, había una gran necesidad pues las escuelas cercanas, en La Pedrera y Villas de Altamira, estaban saturadas.

Entonces el municipio decidió asumir el proyecto, solo que no completo, sólo edificó dos salones, los baños y un espacio para la dirección, pero además no le puso instalación eléctrica. Erika González, directora del plantel Jaime Torres Bodet, explicó que ellos empezaron a funcionar desde el 24 de junio; sólo hay primero y segundo año, pues son pocas aulas, y no tienen luz.

La promesa del municipio era que en un par de meses se resolvería el problema, pero no fue así. Los 54 niños inscritos pasaron los peores meses de calor en esas aulas donde no se puede hacer funcionar un ventilador.

Los honores a la bandera se realizan con una bocina portátil que tiene batería recargable. En la construcción se invirtió medio millón de pesos.

"No tenemos luz, pues así recibí el plantel, no hay cableado eléctrico, ya hemos hablado con las autoridades educativas para ver si se puede resolver. Pues nos aguantamos el calor, y hay otras necesidades como que no hay barda periférica".

La primaria de la colonia Unidos Avanzamos ni siquiera tiene nombre, está ubicada a un kilómetro de la mancha urbana y el único acceso carece de luminarias en medio de la nada. En su edificación se invirtieron poco más de 3 millones de pesos y arrancó hace seis meses, tiene53 menores de edad inscritos, y desde un principio carecía de agua y de luz, el primer problema se resolvió, pero el segundo, y quizá el más importante, no se ha destrabado pues no se hizo la instalación eléctrica.

Nidia Chaparro, directora, explicó que a veces permanecer en el salón es insoportable, sin embargo tampoco puedan llevar a los alumnos al patio pues carecen de techumbre.

Esa primaria, que fue edificada por el estado y no le construyó barda periférica, tiene que prestar tres aulas a otros 56 alumnos, que fueron inscritos en secundaria pero el plantel no pudo arrancar pues está en obra negra. Joel Roque Lee, director de la secundaria, aseguró que a esa obra se le invirtieron más de 3millones de pesos, pero no fue terminada, no tiene ventanas, ni servicios básicos, pero fue reportada como terminada.

La jefa de la Oficina Regional de Educación, Guadalupe Rodríguez, informó que no hay fecha para que estas escuelas operen con su infraestructura al 100 por ciento, dijo que tuvieron que aceptar los planteles en estas condiciones debido a la gran demanda educativa.

"No tenemos todavía una fecha, pero bueno se tuvieron que aceptar así debido a la gran demanda educativa, nosotros ya pusimos en conocimiento de que esto existe y bueno hay que esperar".









