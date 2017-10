Exigen aplicar recurso en escuelas de o se perderán

Tampico

La bancada priista tamaulipeca en la Cámara de Diputados solicitó al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), al Instituto Tamaulipecode Infraestructura Física Educativa (Itife) y a la Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas (SET), agilicen la ejecución del Programa de Escuelas al Cien en el estado, ya que, afirman, de no aplicarse los recursos etiquetados, corren el riesgo de perderse .

Los diputados federales priistas, presentaron en San Lázaro, una iniciativa de punto de acuerdo en el que solicitan a las dependencias antes mencionadas, den prioridad a las obras educativas, pues están observándose subejercicios por poco más de 200 millones de pesos .

La propuesta fue leída por el diputado maderense Esdras Romero Vega, quien en la exposición de motivos, señaló que de una inversión total de 1 mil 340 millones 675 mil 526 pesos contemplada para el Estado de Tamaulipas, desde diciembre de 2015 a la fecha el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) ha liberado únicamente $404 millones 088 mil 394.18 pesos, correspondiente a 358 proyectos de infraestructura educativa.

Mientras que los datos que reporta el Inifed en su portal de internet, señalan que el gobierno tamaulipeco ha contratado obras por un monto de 193 millones 919 mil 431.35 pesos , lo que equivale a un subejercicio de más de 212 millones de pesos.

Según el planteamiento, dicho rezago resulta un caso atípico conforme a los datos globales que arroja el Programa de Escuelas al Cien, los cuales son mayormente positivos, donde entidades como Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Michoacán o Aguascalientes, por poner algunos ejemplos, reportan avances superiores al 50 por ciento.

"No se entienden las razones por las cuales siguen sin liberarse mayores recursos para el Estado y por qué el Gobierno de Tamaulipas ni siquiera ha ejercido el total de lo que ya se le ha liberado", añaden.

Al respecto, el diputado Alejandro Guevara Cobos, señaló que con esta petición buscan que el gobierno de Tamaulipas no pierda el recurso que no se ha ejecutado, puesto que de no aplicarse en tiempo y forma, puede ser transferido a otro estado.

"Se está aplicando parte del recurso de Escuelas al Cien, tenemos hasta que se junte la Comisión de Evaluación de la Secretaría de Hacienda así como las Comisiones de Normatividad y el Gasto Federalizado, habremos de saber en qué capítulos hubo subejercicio por parte del gobierno del estado, éste es un recurso que si no utilizamos nosotros se va a otro estado. Se busca que se aplique el recurso en su totalidad para que no se pierda", expresó.

Las cifras antes mencionadas, indican que a casi dos años de haber comenzado a operar el Programa de Escuelas al Cien en el caso de Tamaulipas, existe una presunta falta de coordinación entre el Gobierno Federal, a través del Inifed, y el Gobierno del Estado de Tamaulipas.

La bancada priista, refiere que siguen sin liberarse mayores recursos para el Estado y que el Gobierno de Tamaulipas no ha ejercido el total del presupuesto liberado por parte de la Federación para el programa de Escuelas al Cien.

Dicho programa tiene como objetivo principal el mejoramiento de la estructura de las aulas, para brindar un mejor calidad de estudios a los niños y jóvenes tamaulipecos.

Se busca que exista seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento, rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, mobiliario y equipo, sistema de bebederos, entre otros detalles.





JERR