En escuelas de Jalisco, 267 reportes de bullying en 2017

Guadalajara

Durante el año que acaba de concluir, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) recibió 267 reportes de bullying, episodios de violencia escolar de cierta gravedad ocurridos en escuelas de diferentes municipios, la mayoría de esta zona metropolitana, informó el titular de la dependencia estatal, Alfonso Gómez Godínez en entrevista con MILENIO.



La cifra de 267 casos es casi 50 por ciento menor que la de 2016, dijo. “Demuestra que ha habido una tendencia hacia la baja. En todo lo que va de esta administración, específicamente casos de bullying, de 2013 a 2017 han sido 2 mil 106 casos” los que se han atendido, apuntó el funcionario, tras acotar que en la entidad jalisciense hay más de un millón y medio de alumnos en 13 mil planteles de educación básica, entre preescolares, primarias y secundarias.



Aun así, Alfonso Gómez enfatizó que la existencia de casos de violencia escolar no es lo ideal y si bien hay una disminución de los reportes de bullying de 2016 a 2017, ordenó evaluar “con espíritu crítico” todos los programas que inciden en el tema de la convivencia en las escuelas, tanto entre pares, como entre alumnos y docentes, a fin de evitar un caso como del niño Wualberto, alumno de primero de secundaria, quien fue a dar al hospital por un derrame cerebral tras sufrir una agresión en su salón de clases.



El secretario precisó que lo ocurrido a Wualas, como le llaman al menor de trece años, fue el caso de bullying con las consecuencias más graves ocurrido el año pasado. Su vida estuvo en riesgo, y ahora su recuperación será larga, sin poderse precisar el grado de las secuelas todavía.



“Fui marcado por el tema del bullying, porque el día 5 de diciembre mientras el señor gobernador me tomaba protesta como nuevo secretario de Educación, ese día estaba sucediendo el caso que todos conocen y ustedes han difundido, el caso de Wualitas. Enterarme después de mi toma de posesión de la gravedad del asunto, evidentemente me marcó. Consideré que era prioritario dentro de la estructura de la Secretaría de Educación abordar el tema y que era necesario hacer una revisión muy puntual de qué hemos venido realizando en este gobierno y qué podemos mirar hacia adelante”, compartió el entrevistado.



Jalisco tiene programas interinstitucionales como Suma por la Paz. La SEJ –enumeró Gómez- el programa de convivencia escolar, escuela y salud, escuela para padres, escuelas de calidad, etcétera. Hay además estrategias de mediación donde interviene el Departamento Psicopedagógico para tener planteles libres de violencia. Finalmente se dispone de una línea telefónica para denunciar el bullying y que sea atendido de inmediato.



Ni el caso de Wualas, ni los problemas de violencia escolar que refieren los alumnos se viven en la secundaria 92, en la colonia Beatriz Hernández en Guadalajara, se hicieron del conocimiento de la SEJ, previo al 5 de diciembre. Hoy se investiga.



Gómez Godínez subrayó que en diciembre pasado, tras recibir medidas cautelares por el caso de Wualas, y luego el miércoles 10 de enero, sostuvo reuniones con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, a fin de “establecer una línea de trabajo, de colaboración institucional, para poder juntos abordar este tema”.



El secretario apuntó que también se le han acercado algunos docentes entre quienes existe preocupación “porque a veces parece que el malo de la película es el maestro”. Admitió que hay investigación educativa sobre el fenómeno e interés en poder aportar para prevenir, atender y erradicar el fenómeno del bullying; por lo que una vez evaluados los programas, ofreció el rediseño y ajustes de ser necesario.



En su opinión parte la clave está “en que toda la sociedad se una para formar un solo frente, ya que el tema de la violencia escolar no se remite únicamente al salón de clases… Tiene que ver con lo que pasa en la sociedad y con lo que los alumnos ven y observan en sus hogares, lo que pasa en las calles”. Y porque el acoso entre pares también se da en otros espacios, incluso virtuales, lo cual supone otros retos.

