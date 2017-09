800 casas destruidas y 600 escuelas afectadas en Edomex

Ocuilan

ALFREDO DEL MAZO MAZA: El día de ayer estuve en Ecatepec, en la mañana, y luego estuvimos en Joquicingo, y luego en Tenancingo que son de los municipios más afectados del estado.

El día de hoy estamos recorriendo aquí en Ocuilan, y vamos a Malinalco en un momento más, que son de los municipios que han resultado con mayores afectaciones de casas, de iglesias, de escuelas.

El reporte total que tenemos hasta ahorita en este momento es de alrededor de 800 casas destruidas por completo, alrededor de mil 500 viviendas que han sido afectadas con muros caídos, con techos caídos.

Tenemos un reporte de 600 escuelas afectadas, pero de estas 600 todavía se está haciendo el diagnóstico para ver cuáles de ellas tienen afectaciones mayores, y cuáles son afectaciones que se pueden ir resolviendo y que no tienen riesgo para los alumnos.

Por lo pronto las clases siguen suspendidas, las suspendimos el día de ayer, el día de hoy también, y hasta que no tengamos la información adecuada por parte de Protección Civil, estaremos dando más información en torno a las clases.

¿Hay fecha para eso?

Hoy tendremos otro corte más en la tarde. Están precisamente ahorita en campo, tanto Protección Civil como la Policía Estatal, el Ejército nos está ayudando, los municipios, protección civil municipal, para hacer precisamente este diagnóstico, la secretaría de Educación, la secretaría de Obra, en donde estaremos levantando este censo para que podamos, primero que nada, evitar riesgos.

Es decir, en las zonas donde haya riesgos que no entren a las escuelas, las iglesias, por ejemplo, como la de aquí de Ocuilan, que tampoco pueden entrar ya porque está en riesgo de colapsarse y, sobre todo, desalojar a las personas que están en sus casas y que tengan también un riesgo estructural.

¿Hay algún programa específico de apoyo en término económicos?

Vamos a hacer primero un censo en lo que se requiere, para poder cuantificar los daños y a partir de ese censo que tengamos, pues el apoyo que pueda brindar el Gobierno del Estado.

Y sin duda también recurriremos a fondos federales, probablemente del FONDEN, para poder apoyar a las zonas afectadas.

¿Qué tan grave es la situación hasta este momento, Gobernador?

Es una situación de gravedad en varios municipios del estado. Está concentrada la afectación en municipios como Malinalco, Ocuilan, Tenancingo, Tonatico, Zumpahuacán, por ejemplo, y también tenemos en la zona de Ecatzingo y Amecameca, algunas afectaciones.

En el resto del estado tenemos afectaciones menores de cuarteaduras, en fin, de fachadas, pero no estructurales. Estos son los municipios que sufrieron la mayor afectación.

Gobernador, ¿con cuántos albergues se cuenta ya en el estado?

Tenemos ya, ahorita habilitados, 46 albergues en el estado, que además están siendo apoyados por los distintos centros de acopio.

Tenemos un centro de acopio en el DIF estatal en Toluca, en algunos de los DIF municipales, también, en donde estamos recibiendo apoyo, y agradecemos el apoyo de la sociedad civil que de manera voluntaria nos han traído, pues alimentos, cobijas, cobertores que están siendo distribuidas a los distintos municipios y que a través de este esfuerzo podamos a apoyar a las gentes que no pueden regresar a su vivienda, y que se están quedando ya sea en los albergues o en la casa de un familiar.

¿Algún mensaje para los mexiquenses para que no se arriesguen?

Primero: como lo hemos estado mencionando en cada uno de los municipios, quienes tengan alguna vivienda que esté en riesgo, que tengan duda de que esté en riesgo que no entren a la vivienda, que mejor llamen a protección civil municipal, protección civil estatal, al número 911 para que la puedan revisar.

Que quienes ya hayan regresado a su vivienda revisen que no haya fugas de gas, por ejemplo, que son muy peligrosas o las instalaciones eléctricas o las instalaciones hidráulicas y que no se entre por ejemplo a las iglesias; tenemos varias iglesias en esta zona, tenemos reportadas hasta el momento 46 iglesias que han sido afectadas con daños estructurales, entendemos el deseo de la gente de entrar a las iglesias pero les pedimos que ahorita no entren a las que están afectadas, para que no tengamos un riesgo mayor.

¿Alguna actualización (de fallecidos)?

Tenemos hasta el momento 13 personas fallecidas desafortunadamente, de las cuáles 12 han sido del Estado de México y una que se transportó del hospital de Morelos.

Tenemos 18 personas hospitalizadas en recuperación, ninguna de ellas se reporta con gravedad, es decir, con un panorama alentador de que puedan salir adelante y seguimos recibiendo información.

Y les comparto también que además de estos pacientes que recibimos de Morelos, muchos de ellos eran pacientes que estaban en emergencia, pacientes que estaban muy graves, por eso el deceso de uno de ellos ayer, y también le enviamos ya a Morelos un hospital inflable con capacidad de 34 camas para que pudiera atender a la población de Morelos.

Sobre la tramitología para entregarles los restos, tenía entendido yo que estaban padeciendo los familiares para la entrega...

Todo el apoyo y las facilidades, no solo la facilidad sino el apoyo que requieren para las familias.

