Mala cultura vial pone en riesgo a alumnos

Guadalajara

El generar condiciones idóneas para el peatón es uno de los principales rectores de la nueva Ley de Movilidad de Jalisco. Pero dicho punto ha quedado olvidado por automovilistas y la Secretaría de Movilidad (Semov) en la calle Gómez de Mendiola porque ahí no se respeta el sentido de la vialidad y los límites de velocidad a pesar de que ahí transitan alumnos de preescolar y primaria.



Desde hace varios años, la vialidad de Gómez de Mendiola funciona con el sentido de este a oeste. Sin embargo, nunca ha sido respetada sobre todo en el tramo de Plutarco Elías Calles, ahí es donde se encuentra la escuela primaria urbana 163 Ismael Ramírez Salcedo y un preescolar.



Alejandro Félix es el director del plantel educativo y explica que la problemática nace a partir de que "sobre la avenida Plutarco al cruce con avenida Gigantes ya está cancelada la vuelta a la izquierda. Entonces, Gómez de Mendiola es la única calle que da la alternativa pero es una vuelta prohibida a la izquierda también para poderse incorporar a avenida Gigantes, tomando por un costado Parque San Jacinto. Los automovilistas y el transporte público no quieren rodear hasta la avenida del parque para tomar Gigantes".



Adicional a la circulación en doble sentido prohibido a las afueras de los planteles escolares, recientemente iniciaron obras en calles cercanas. Por tal razón, las rutas 78-C, 612 y la ruta 45 pasan por la vialidad.



"Hasta ahorita, afortunadamente no han atropellado a un niño ni nada pero no nos vamos a esperar hasta que suceda. No ha pasado porque estamos varios papás al pendiente de que no suceda", dijo por su parte Silvia Ramírez, madre de familia que coordina el Comité de Participación Social.



El plantel escolar ha enviado un par de oficios a la Secretaría de Movilidad y las visitas no han servido de nada para solucionar el problema. El primero fue enviado el 6 de marzo de 2017 y la solicitud fue recibida por la Comisaría de la Policía Vial, Dirección General de Transporte Público y la Dirección de Cultura Vial. El 14 de septiembre de 2017 fue enviado otro oficio al secretario Servando Sepúlveda.

La solicitudes de los directivos de la escuela y los padres de familia son: que una patrulla de la Policía Vial vigile y sancione a quien transite en sentido contrario o se defina la colocación de topes, semáforos peatonales y dispositivos para que se baje la velocidad en la zona.



El centro escolar cuenta ya con la validación y certificación de Patrulla Escolar. Sin embargo, el grupo de padres de familia no son respetados por automovilistas cuando piden que se respete el sentido de la vialidad.

SRN