Padece artritis y en el ISSSTE le niegan su medicamento

Torreón, Coahuila

María de Lourdes Jaritas Alvarado, trabajadora de la Subsecretaría de Educación en la Región Lagunera de Durango y derechohabiente del ISSSTE en Torreón, denuncia el mal servicio y falta de medicamento en el Hospital, pues padece de artritis degenerativa desde hace más de 20 años y en la institución le indican que el medicamento que se le receta está agotado.



Menciona que desde el mes de septiembre del año pasado presentó una crisis severa que no ha podido ser controlada, pues el médico le indica que no puede hacer nada debido a las condiciones de su enfermedad.



El medicamento que requiere es Arcoxia, que ayuda a reducir el dolor y la inflamación en las articulaciones.



Señala que su expediente clínico lo tienen perdido y en el se establece que es sujeta a invalidez por su padecimiento, ya que es una enfermedad crónico-degenerativa.



“He acudido ya en varias ocasiones, de septiembre a la fecha, primero a medicina familiar, el médico dice que no puede hacer nada por mi porque mi enfermedad es eso, no poderme mover cuando tengo crisis, posteriormente fui por mi medicamento y dice agotado”.El medicamento que requiere es Arcoxia, que ayuda a reducir el dolor y la inflamación en las articulaciones, además de otros que forman parte de su tratamiento.“Fui al médico familiar que me atiende en el consultorio 11 de la Clínica de Fovissste y el médico cruelmente me dice que no podía hacer nada por mí porque esa era mi enfermedad, tener siempre dolor y que era mi forma de vida”.Menciona que fue la semana pasada cuando acudió a la clínica de la Abasolo y Madero, en donde se encuentran los médicos especialistas, donde le tendrían que dar el medicamento controlado Metotrexato y la Arcoxia, sin embargo se le indicó que el médico estaba de vacaciones y tendría que esperar hasta el 6 de marzo o bien acudir a la dirección del ISSSTE para que se le autorizara.“He andado con mi dolor, he ido a trabajar así y el día de ayer fui a la Clínica porque ya no podía, fui a dirección y la Secretaria del Director me dice que el coordinador está en cirugía, venga mañana”.En las condiciones en las que se encontraba, asegura que tuvo que esperar por más de una hora, hasta que pidió hablar con el director, sin embargo no quisieron atenderla.“No me hicieron caso, ahí me tuvieron hasta que desesperada porque el dolor que es insoportable, me dijeron que me iban a dar el medicamento”.Señala que le dieron el medicamento incompleto, por lo que pidió una licencia médica de 2 días hasta el próximo lunes que regrese el Doctor.Indica que no todo en el ISSSTE es malo, puesto que existen médicos que le han brindado una buena atención, sin embargo cuando las personas acuden en mal estado, lamentablemente reciben un maltrato departe de algunos trabajadores.“Lo que a mí me causa un poco de molestia, es que si ven a las personas que traemos una crisis porque nos tratan así, además desde el mes de septiembre mi expediente clínico que tiene varios años, me dicen que no lo encuentran, mi expediente está reducido a tres hojas”.Señala que en el expediente clínico que tienen perdido, se establece que es sujeta a invalidez por su padecimiento, ya que es una enfermedad crónico-degenerativa que a lo largo de los años se han ido deformando sus manos y pies.“A veces te causa problemas laborales, pero pues hay que vivir y hay que ser fuerte”.Finalmente, pidió al director del Hospital del ISSSTE, Roque Márquez, que se le devuelva su expediente y se otorgue el medicamento que requiere, además de que se mejore la atención que brindan los empleados, pues lamentablemente, muchos de los pacientes reciben un mal trato.

ldv