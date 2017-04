Casi lista escalera eléctrica en Santa Fe

Tlajomulco

Es cuestión de semanas, para que los habitantes de las colonias Santa Fe y Chulavista, en Tlajomulco, estrenen la escalera eléctrica que se construye en la entrada de ambos fraccionamientos.



En un recorrido realizado por Milenio Jalisco, ya se aprecia parte de la obra terminada, incluso los albañiles que laboran en ella aseguran que los trabajos se encuentran retrasados porque hace un par de días se les acabo el cemento.



La escalera eléctrica medirá 70 metros de largo, y correrá por la por la Avenida de Las Américas. La Obra resultó ganadora dentro de una serie de proyectos que fueron presentados por los ciudadanos, y que se ejecutaron dentro del presupuesto participativo el cual cuenta con una bolsa de 77 millones de pesos.



"Ya hacía falta una escalera en Santa Fe, por eso no venimos a la tienda Soriana porque está bien pesada la subida, la verdad cuanto nos enteramos que iban a poner esto (la escalera) nos alegramos, ya ve que diario dicen y no hacen nada, según habían dicho que iban a meter el tren ligero hasta acá y no cumplieron", comentó la señora Cenolina Sánchez.



Mientras que María de Jesús González, asegura que la escalera eléctrica ayudará principalmente a las personas de la tercera edad a subir la pronunciada avenida que es el ingreso al Fraccionamiento Santa Fe.



"Se me hace bien porque has de cuenta que muchas personas ya de edad ya no suben tan fácil y más cuando estás enfermo al subir te agitas".



La mujer asegura estar sorprendida por la obra: "como las autoridades nunca cumplen la verdad pensé que sería la mismo de todas las veces, que sólo nos daban atole con el dedo, pero mira están cumpliendo y estoy la verdad muy contenta por ello", comentó.



Además de la escalera eléctrica de 70 metros, los ciudadanos que cumplieron en tiempo y forma con el pago del predial para poder tener derecho a presentar y seleccionar una obra dentro del presupuesto participativo, también escogieron equipar un laboratorio escolar, además de la instalación de una cisterna de 30 mil litros, y la entrega de mil 500 tinados en el Fraccionamiento Los Agaves.

SRN