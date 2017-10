34% de errores, es algo “inaceptable”: urbanistas

Guadalajara

Que una muestra de diez planes parciales que integran el primer distrito urbano de Guadalajara, arroje en cambios de uso de suelo de predios actualmente dedicados a áreas verdes, equipamiento, y restricción de infraestructura, a servicios y comercio –es decir, de un uso público a uno privado-, 34 por ciento de errores, reconocidos por la propia autoridad, resulta "inadmisible", en la opinión de los urbanistas Jorge Fernández Acosta y Salvador Dueñas.



"En un análisis objetivo, mesurado, es inadmisible que un documento que se elabora y que debió salir a la opinión pública de manera impecable, completamente revisado, haya salido con tantos errores; implica que no hubo un cuidado en la supervisión del trabajo, y por ende, no debe permitirse que funja como instrumento normativo en proceso de revisión; se debe reponer el proceso y es motivo de rechazo rotundo, porque no son errores de inocencia e ingenuidad, son errores que implican una revisión profesional como parte de un ejercicio directo por parte de la autoridad; yo vería a Héctor San Román, Eric González Santos y Patricia Martínez como los funcionarios responsables de esto", señaló Fernández Acosta.



"Considero que reconocen como de pasada los 34 errores, tratan de minimizar lo grave que resulta poner este tipo de errores a consulta pública, ¿con qué herramientas cuenta el ciudadano de a pie para detectarlos y contradecirlos? [...] muchos casos no habrían sido detectados, y entonces, este documento, de ser publicado como está, en lugar de generar tranquilidad, certeza y visión de legalidad, lo que genera es una terrible desconfianza", subrayó.



Para Salvador Dueñas, "la pertinencia de reponer el proceso queda evidente, porque además, la participación ciudadana en las consultas fue bajísima, y aun cuando cumpla con la ley no es representativa [...] el proceso de elaboración fue de mala calidad, las diferentes asociaciones sociales así lo han hecho saber, y las mismas autoridades lo han reconocido en los diferentes foros; el documento escrito está plagado de errores, en edificación, usos de suelo, en las tablas [...] creo que es mejor invertir en la generación de un nuevo instrumento, y no que una vez publicado esto genere miles de demandas, por ciudadanos que se sienten afectados por errores".



El desafío de corregir no está al alcance ni siquiera de los profesionales, añadió. "Yo no he tenido tiempo de ponerme 50 horas a revisar cada uno de los planes parciales, pero cada vez que nos sentamos una hora encontramos tres, cuatro o cinco errores; esto me da a pensar que muchísimos más errores no han sido encontrados, y genera incertidumbre para el ciudadano, desconfianza, y deben de ser retirados, revisados".



La revisión de planes parciales culminó en una consulta pública, en julio pasado, con más de 2,800 observaciones. La directora de Gestión Integral de Ciudad, Patricia Martínez Barba, se comprometió a responder puntualmente cada objeción y a corregir los errores detectados (MILENIO JALISCO, 11 de agosto de 2017).

SRN