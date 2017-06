Canales no comparece en la CdMx; dice que no le avisaron

Ciudad de México

El subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales Santos, no se presentó ayer ante la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para rendir su declaración ministerial como presunto responsable del delito de administración fraudulenta.

Sin embargo, el funcionario estatal justificó que no recibió ninguna notificación oficial y por consiguiente no atendió el requerimiento judicial vinculado a la averiguación previa que hay en su contra por el desvío de 6 millones de dólares.

Reconoció que desde hace seis años tienen conocimiento de la averiguación previa que interpuso Paula Cusi Presa Matute, ex esposa de Emilio Azcárraga Milmo, y en consecuencia es un “asunto que está atendido”.

“Claro que estoy dispuesto a presentarme en la cita que me hagan llegar las autoridades, a comparecer por este asunto, pero a mí no me llegó ningún citatorio, ni en mi domicilio ni en otro lugar”, dijo vía telefónica.

De acuerdo con las diligencias ordenadas por el Ministerio Público, el fiscal Anticorrupción tenía que rendir su declaración en calidad de indiciado en atención a un juicio de amparo que interpuso su socio César Gerardo Francisco García Méndez y por quien se solicitó una orden de aprehensión en febrero pasado.

En este sentido, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría capitalina, Edmundo Garrido, sostuvo que notificaron en tiempo y forma al fiscal Anticorrupción con la ayuda de la misma Procuraduría estatal de Nuevo León.

Explicó que mediante oficios de colaboración solicitó las direcciones donde podía ser localizado Canales Santos y a través de correo certificado el Ministerio Público le hizo saber la cita de su comparecencia.

“Debió comparecer, al no comparecer, la institución está girando un nuevo citatorio y la misma ley establece que en caso de no comparecer a un segundo citatorio procederán otras medidas como un oficio de localización y presentación”, comentó.

Y es que Canales Santos y García Méndez fueron abogados de Paula Cusi en juicios civiles y penales, en los que la viuda de Azcárraga Milmo reclamó parte de la herencia de su ex marido.

La nueva cita que emitirán las autoridades judiciales capitalinas será en un lapso no mayor a los 15 días hábiles, el tiempo suficiente para que se notifique al funcionario estatal y en caso de que no atienda el nuevo requerimiento será la Policía de Investigación quien se dé a la tarea de localizarlo para presentarlo al Ministerio Público.