Equipo israelí devuelve esperanza a familiares

México

La llegada del equipo de rescatistas israelíes al derrumbe en Álvaro Obregón 286 trajo esperanza a los familiares de las víctimas del terremoto, ya que acumulaban horas de incertidumbre con escasa información.

A las 10 de la mañana, el embajador Jonathan Peled y una brigada de 22 rescatistas, entre israelíes, panameños y españoles, se sumaron al equipo de mexicanos que se mantiene en esa labor desde el pasado martes, tras colapsar este inmueble debido al sismo de 7.1.

José Ruiz es uno de los que ha ayudado en esta zona. Detalló a MILENIO que el equipo de radiolocalización térmica de los israelíes permitió ubicar la zona exacta en que se encuentran al menos 10 personas con vida.

Precisó que se hicieron cuatro agujeros de 10 metros de profundidad y detectaron temperatura de 36 grados. Los perros de rescate también habrían ingresado al lugar.

“Gracias a ellos hay un buen mando, una buena organización pero la gente no lo ve así, nos ve arriba parados y creen que no hacemos mucho, pero no puede haber mucho peso, ya que se puede venir todo para abajo”, explicó.

Dijo que si para los familiares las horas son eternas, para el equipo de rescate la luz del día resulta insuficiente para avanzar en los trabajos de localización de víctimas.

A mediodía, la Marina autorizó que un familiar de cada una de las personas que podrían estar debajo de los escombros ingresará a la zona de rescate para tener comunicación directa con el equipo de salvamento y las autoridades.

Arturo espera que la brigada de rescatistas pueda encontrar a su hermano, Gustavo Alejandro Núñez Salinas, que trabajaba de contador en el piso 4. Comentó que ante la desesperación por falta de información oficial en el lugar, los familiares se organizaron entre ellos para compartirse los pocos datos a los que tuvieran acceso.

De acuerdo con este grupo, el número de personas que posiblemente estaban en ese edificio a la hora del sismo ascendería a 51. Algunos indicaron que si bien no han podido contactar directamente a sus parientes, han recibido señales de vida, como mensajes de WhatsApp marcados en ‘visto’.

Por la noche, un representante de la Marina habló con el resto de los familiares que permanecía en las inmediaciones de la zona.

“Estamos trabajando arduamente, sabemos su inquietud y desesperación, pero las labores están realizándose con mucho detalle, con serruchos, todo a mano para ser precisos; no meteremos maquinaria pesada por precaución, pero tengan paciencia. Estamos dedicados a que sus familiares salgan con vida”, dijo el marino, quien se negó a identificarse.

A las 7:30 de la noche una fuerte lluvia de más de una hora retrasó las tareas, las cuales se reanudaron a la par que voluntarios corearon “Cielito lindo” para animar a rescatistas.

Ante la tragedia, la comunidad internacional unió fuerzas con México para apoyar en la búsqueda y rescate de personas. Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Panamá Japón, Israel, Turquía, Colombia, España Chile, Costa Rica, Perú, Alemania y Ecuador enviaron especialistas.

La tecnología y experiencia del grupo extranjero permitió apoyar en el rescate de quienes han permanecido más de 30 horas bajo los escombros.