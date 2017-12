Llega a IMSS Tamaulipas nuevo equipamiento contra el cáncer

Tamaulipas

Los hospitales generales No. 6 de ciudad Madero y 11 de Nuevo Laredo, así como a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 77 del sur del estado y No. 40 de Reynosa, recibieron nuevo equipamiento para combatir el cáncer.

En el caso del Hospital General Regional (HGR) No. 6 de ciudad Madero, el doctor Hernández Báez, destacó el equipamiento que se hizo del área de terapia intensiva, en donde se instalaron cinco monitores de signos vitales y una central de monitoreo de enfermería, además de dos carros de reanimación cardiopulmonar.

Para la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 77, "se adquirió un mastógrafo digital nuevo, con lo cual ésta unidad, la segunda más grande de la delegación, fortalecerá su programa de detección oportuna de cáncer de mama".

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 11 de Nuevo Laredo, se entregaron dos carros de reanimación cardiopulmonar, dos incubadoras y dos cunas térmicas con foto terapia, que fortalecerán el servicio de pediatría de este nosocomio. Cabe señalar que estas cunas hacen la función de tratar la hiperbilirrubinemia así como para aquellos recién nacidos en condiciones de prematuros.

Además, el HGZ No. 11 recibió un Cardiotocógrafo y un Fonodetector, equipos cuya funcionalidad permitirán identificar trastornos en los productos en el momento previo al nacimiento.

Mientras que en la UMF No. 40 de Reynosa, señaló la adquisición de un carro rojo, un desfibrilador y un monitor para el área de atención médica continua, equipo que viene a fortalecer los servicios de emergencias para quienes han sufrido una paro cardiorespiratorio.





JERR