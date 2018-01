Presume que desarrolla una precampaña austera

Guadalajara

Durante el proceso de precampaña, Miguel Castro Reynoso precandidato del PRI a la gubernatura del Jalisco ha visitado 40 municipios, en donde se ha reunido con militantes del revolucionario institucional para comenzar a palmar el terreno, tanto los lugares donde el tricolor es el partido gobernante, como en aquellos espacios donde fungen como oposición, y en ambos casos, el aspirante a la candidatura se han encontrado con muestras de apoyo y también con crítica hacia el desempeño del gobierno estatal.



En entrevista para MILENIO RADIO JALISCO, Castro Reynoso presumió que realiza una precampaña "austera" en donde viaja "en un solo vehículo y sin escoltas". Agregó que en carreteras de Jalisco ha sido detenido en cuatro ocasiones, una de ellas por la policía estatal, dos por elementos del ejército y una más por la marina: "no hice escándalos porque me parece que a cualquier ciudadano común y corriente le pueden marcar el alto, hay retenes y yo debo decir que lejos de que esto me incomode, me parece que es algo normal" por lo que hizo un llamado a la serenidad al precandidato de Movimiento Ciudadano, pues consideró que su reacción al encuentro con elementos de la fuerza única, denota "inmadurez".



¿Preferías haber competido por la presidencia municipal de Guadalajara que por la gubernatura del Estado?

Estoy acostumbrado a los retos. Por supuesto que en marzo dije que me interesaba el tema de la ciudad, pero cuando pedí licencia dije, no me descarten, y estoy contento con lo que traigo me siento muy motivado y entre más grande el reto más padre.



¿Está el PRI abajo en las encuestas?

Hay una circunstancia parecida en términos de lo que me tocó vivir cuando en 2003 y 2009 cuando fui candidato, conozco este camino, sé lo que significa subir una cuesta. Los que me conocen saben que el deporte es algo que me apasiona, he corrido 3 maratones completos de 42 kilómetros y estoy convencido de que en este momento justo estoy corriendo un maratón en una etapa en los primeros 4 kilómetros; me toca una cuesta que seguramente se habrá de dar durante los 20, 25 kilómetros, pero tengo la preparación física para poder sacar este maratón.



¿Qué es mejor carta de presentación para buscar una gubernatura, ser dos veces alcalde en Tlaquepaque o dirigir la Sedis?

Yo creo que más que eso, mi carta de vida, mi carta de vida creo que es importante ponerla sobre la mesa porque al final del camino lo que la gente quiere saber es quiénes somos, cuál es nuestro origen, de dónde provenimos, a qué se dedica nuestra familia, cuál es nuestro comportamiento y por supuesto la otra parte, la experiencia, que claro que ayuda y en ese sentido creo que ambas lo son porque el estado tiene como célula al municipio y me parece que el que haya entendimiento de lo que significa el municipio tiene valor y la otra ayuda mucho porque hay una visión que en conjunto es una mezcla interesante.



¿Qué opinas de la manera en que se conformó el Frente en Jalisco?

Es como mezclar agua y aceite y es un tema un poquito hasta de esquizofrenia. Me parece que no se puede ser inconsistente, criticando hoy y mañana aceptando, señalando que actores con liderazgo importante, ayer fueron tus peores enemigos, luego pactas con ellos y ahora señales que todo está bien y no pasó nada. Finalmente lo que demuestra esto es un tema de obsesión por el poder, así lo veo.



¿Cómo consideras el desempeño de Enrique Peña Nieto como presidente de la república?

Por supuesto que la gente señala la preocupación con el tema de los energéticos, es algo que ha dolido mucho y debo reconocerlo. También creo que en términos de disciplina hacendaria hay medidas que seguro en temas macroeconómicos se debían tomar, pero me parece que la gente tenía una expectativa diferente en este tema y les resulta difícil. En lo personal creo que hay dos cuestiones importantes que separar, la primera es el tema del ejercicio gobierno a nivel Federal tomó decisiones de gran calado con las reformas que se dieron en todo el país, pero por otro lado, el impacto y el resultado en corto plazo ha sido costoso, yo respeto a la persona del presidente, me parece que las redes sociales y una capa importante de las redes, han generado una situación muy compleja.



¿Pueden garantizar que no se compran o comprarán votos con despensas?

A la gente ya no la engañamos, al contrario, me parece que la gente se ofende cuando observa cosas de esa naturaleza. Durante esta etapa me ha tocado hacer una precampaña austera, incluso yo soy hijo de un alteño y soy bien codo, lo reconozco, y estoy convencido que no debemos de utilizar de forma responsable el dinero, lejos de que eso ayude, hoy molesta muchísimo. Entonces ese tipo de fenómenos, quien los pretenda hacer, lo único que va a lograr el justamente lo contrario, va a generar una sensación de rechazo, ustedes lo han visto, hasta en lo mismo sondeos la gente nos dice - sí cómo no, te apoyo - y cuando te vas finalmente toman su decisión aunque sea contraria, yo estoy convencido de eso.



¿De qué te sientes orgulloso tras tu paso por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social?

Me siento muy orgulloso de haber asumido mi chamba con responsabilidad, de no haber politizado el tema, de ser muy cuidadoso en el manejo; jamás cuando fui secretario crucé la línea qué no se debe cruzar, hoy que voy y conozco muchos de los presidentes de los comités municipales puedo decir con orgullo que no los conocía, porque yo cuando iba como secretario a los municipios, iba a visitar a los alcaldes y en muchas ocasiones ni me acercaba con los regidores, de mi parte yo creo que es un tema del que me siento bien. La otra parte es jamás haber hecho algo que me avergüence con la sociedad, no robar para ser claro.



¿Para resolver el tema de seguridad debe haber una buena propuesta, cuál sería?

Les puedo decir que tengo en claro que es un asunto que tiene que ver con atender lo urgente y lo importante, que tiene que ver con reconocer que es un asunto con perspectiva de Estado y que tiene que ver con tres fundamentos elementales: la atención y la prevención, la procuración de justicia - en donde instancias del poder judicial sin duda alguna tienen mucho en que trabajar - y por supuesto el tema de la reparación del daño. Todo desde una perspectiva de muy largo plazo tiene que ver más con la visión estadista que con la de un gobernante o un proceso trienial o sexenial.

SRN