Con Padilla no hay acuerdo vergonzante: Enrique Alfaro

Guadalajara

Durante dos años como alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez se convirtió en protagonista de temas que se tornarían polémicos, algunos de ellos por declaraciones o acciones del propio mandatario, otras derivadas de obras y políticas públicas llevadas a cabo desde el gobierno municipal. En ese contexto, el ahora precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano aseguró que buscará refundar Jalisco, una propuesta que se ha convertido en materia de debate, que incluye la reconciliación y el acuerdo, incluso con actores como el ex rector Raúl Padilla López.

En entrevista con MILENIO RADIO JALISCO habló de su relación con los medios de comunicación y algunos de los proyectos en los que trabaja para presentar su propuesta de 2018. Aquí un extracto de esa charla.

¿Cómo se restablece la relación con Raúl Padilla después de que en 2010 (cuando era alcalde de allí) declaró a Tlajomulco tierra libre de él?

Se restablece a partir de qué pudimos dejar claro que nosotros no somos una expresión política que se arrodilla ante nadie, nosotros no aceptamos imposiciones, no aceptamos manotazos, que no vamos a construir una relación basada en esa, en una visión autoritaria, que lo que podemos hacer es tender la mano, construir acuerdos, que nosotros tenemos adversarios políticos, pero no enemigos, aquí no hay nada personal, yo no comparto con el licenciado Padilla algunas de formas y estilos de hacer política que tiene, pero le reconozco que es un liderazgo importante, es un factor real de poder en el estado y que representa además en muchos sentidos un grupo y una expresión política con un peso específico muy importante en una institución pública fundamental para Jalisco que es la Universidad de Guadalajara. Cuando llego a la presidencia municipal (de Guadalajara) pues había dos rutas: o manteníamos la confrontación o nos poníamos a trabajar con la universidad para sacar proyectos adelante, decidimos lo segundo y lo celebro; no es un acuerdo o una negociación vergonzante, no estamos negociando, distribuyendo ni repartiendo posiciones políticas, lo que dijimos es: Jalisco atraviesa un momento difícil, el 2018 se juega una elección que va a ser difícil, pero hoy lo difícil en nuestro estado y en el país no es ganar elecciones sino gobernar, generar condiciones de gobernabilidad y creo que con esa expresión política y con todas las demás de este estado vale la pena,desde este momento, mandarles una señal y una invitación a que, pues sí, enfrentemos el proceso electoral como cada quien lo considere, pero que entendamos que después de eso tenemos que sacar adelante a nuestro estado y yo prefiero desde ahorita decirles: creo que hay que estar serenos, creo que hay que entender que Jalisco no necesita confrontación, lo que Jalisco necesita son acuerdos, nuestro estilo, nuestra visión, las ideas que defendemos creo que están claras, esas no las vamos a sacrificar, no vamos a cambiar nuestra ruta, pero por supuesto que creo que también, hablar de refundación es hablar de reconciliación en el estado.

Guadalajara cerrará la admiración con una inversión en obra públicade casi 5 mil millones de pesos, que indudablemente beneficia además de los ciudadanos, a la industria de la construcción. ¿Les regresarán los constructores el favor en la campaña?

No. Yo creo que la manera como hemos podido incrementar el número de procesos de licitación abierta con convocatoria pública, hemos bajado de manera significativa la práctica de la asignación directa y eso es una muestra del compromiso que tenemos con la transparencia en la asignación de obras al sector privado.Lo que yo diría es que somos el primer gobierno en Guadalajara que transmite en tiempo real las sesiones de la comisión de adquisiciones y la de Obras Públicas, con eso queremos seguir mandando un mensaje de transparencia, no por nada Cimtra nos acaba de calificar, después de cómo recibimos a Guadalajara hace dos años, como el municipio más transparente de todo México.

¿Cómo le va a hacer para reconciliarse con los medios de comunicación? ¿Le interesa hacerlo?

No tengo un problema de fondo que tuviera que resolver con los medios, en ningún momento de mi parte el trato con los medios de comunicación es ni de ataque, ni de tratar de coartar su libertad de expresión, lo que yo he hecho es también hablar con la verdad, si hay alguien, periodista o pseudoperiodista, que dice de mí mentiras, pues yo creo tener el derecho de decirle mi verdad de manera clara y precisa. No hay un problema con los medios de comunicación, respecto a los medios, son parte importante de las responsabilidades públicas, inclusive de gobierno, mi reflexión es que creo que se tiene que replantear la relación entre los medios y la política, el modelo viejo creo que ya está superado, los medios tienen que ser parte de esta reflexión, de cómo debe ser esta nueva relación, eso más allá de hablar de una conciliación, porque eso significaría pensar que estamos peleados y no tenemos un pleito, tenemos diferencias con algunos comunicadores y las he hablado de frente, las he preferido aclarar en lugar de hacerlo por debajo de la mesa ode otras formas como se hacía antes, decidí usar los micrófonos que escucha la ciudadanía para expresar y poner claridad de lo que yo considero que es información precisa de mis actos, en su momento como gobernante, hoy como precandidato pero de mi parte siempre habrá respeto.

¿Para resolver el tema de seguridad debe haber una buena propuesta, cuál sería?

Esa es la razón de fondo de nuestro proyecto, cuando yo hablo de la idea de una refundación no me refiero a un acto de voluntad que puede hacer un gobernante, estoy hablando de un nuevo pacto social, de un nuevo gran acuerdo entre jaliscienses para poder revisar nuestras instituciones, limpiarlas de fondo y establecer nuevas reglas que nos permitan avanzar en temas que si no lo hacemos de esa manera, no vamos a poder avanzar, es decir, yo puedo presentar un plan impecable en materia de seguridad para el Estado, pero si tú tienes un sistema podrido, no va a servir de nada, vamos a seguir igual, entonces tenemos que cambiar el sistema, en ese sentido es que estamos planteando esta idea de la refundación.

¿Su opinión de José Antonio Meade?

Es un buen técnico, es un hombre preparado, sin duda y capaz, pero representa lo peor de este país; no creo que él se dé cuenta realmente de dónde está parado, y lo lamento mucho porque tengo, en lo personal, una opinión positiva de él, pero lo que no podemos permitir es que el sistema, el régimen que tanto ha lastimado a México siga haciéndolo los próximos seis años. No es Meade, es el PRI, punto. No es (Miguel) Castro, es el PRI, punto. Y eso creo tenemos que entenderlo porque de mi parte no habrá ni descalificaciones personales ni juicios de valor contra ninguno de los precandidatos o candidatos, pero lo que sí vamos a hacer es decirle a la gente lo que representan y quiénes están detrás de ellos.

¿De Ricardo Anaya?

Es un líder con una gran capacidad, muy preparado, creo que puede ser el próximo presidente de México.

¿Y Andrés Manuel (López Obrador)?

Es un líder que respeto y que respetaré siempre por lo que ha representado para este país. Yo jamás caeré en las descalificaciones que él ha hecho en sus visitas a Jalisco, además, sé que él no piensa eso que ha expresado, sé que no es su idea de mí, pero, de mi parte, por lo que ha sido, siempre habrá respeto y nunca me expresaré mal de él.

SRN