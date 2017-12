Entregan departamentos a damnificados... del 85

México

Con una inversión de 74 millones de pesos, el Gobierno de Ciudad de México entregó 170 departamentos en la delegación Azcapotzalco a familias que permanecían en el campamento Nextengo desde el terremoto de 1985.

La nueva unidad habitacional se desarrolló en una superficie de 3 mil 34 metros cuadrados y beneficiará a 680 habitantes de la capital del país.

Con esta acción suman ya cinco campamentos que estaban instalados desde el terremoto de 1985 y que ahora tienen vivienda. Se trata de los complejos de Atlampa, San Simón, Matamoros y Nopal. Únicamente queda pendiente el campamento de El Rayo, en Tlalpan.

Los departamentos se equiparon con ecotecnología, que permite ahorrar hasta 30 por ciento en el consumo de agua, gas y luz.

“Tenemos que seguir quitando los campamentos. Esta ciudad no puede vivir con campamentos. Tenemos que seguir atendiendo a la gente”, aseguró el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Las viviendas ubicadas en Camino a Nextengo 73, colonia Barrio Santa Apolonia, constan de dos y tres recamaras, estancia comedor, cocina y baño completo. Asimismo, el diseño de las unidades contempla iluminación y ventilación natural, detalló el gobierno capitalino.

El monto de las mensualidades es acorde con la capacidad de pago de cada una de las familias beneficiadas gracias a un estudio socioeconómico previo.

“Cada uno de los departamentos tienen un costo de cerca de 500 mil pesos. No creo que en el mercado cuesten menos de millón y medio de pesos cualquiera de los que veamos aquí, por la ubicación. Es un cambio de vida, es otra realidad, es otra perspectiva, es otra expectativa de futuro. Eso tenemos que seguirlo trabajando. Esta ciudad no se puede equivocar”, puntualizó Mancera.

El mandatario capitalino aseguró que tras el sismo de septiembre pasado no se permitirá que en la ciudad queden campamentos como en el 85.

“No vamos a permitir un campamento más como el que ustedes vivieron; eso no lo quiere la Ciudad de México, eso no lo vamos a permitir. Estas son historias que no se deben repetir en esta ciudad nunca más. Nunca más un campamento así como Nextengo, nunca más”, finalizó.

“APOYO SEGUIRÁ EN 2018”

La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García, aseguró que en 2018 continuarán con el programa “Entrega de apoyos a la ocupación temporal para la reconstrucción y la resiliencia en Ciudad de México”, a fin de apoyar a los que este año no recibieron el beneficio.

La funcionaria dijo que habrá que esperar que se vote el presupuesto en la Asamblea, pero confió en que la ayuda continúe y puedan ser beneficiados todos los que resultaron afectados con el sismo de septiembre pasado:, “es un esfuerzo muy grande”, dijo.

Al término de la entrega del apoyo a mil personas en la delegación Iztapalapa, destacó que se dará a todas las demarcaciones, de acuerdo con sus necesidades, “sin ningún distingo”, siempre y cuando entreguen un padrón con la situación de las casas en semáforo verde para que puedan recibir los recursos por tres mil 200 pesos.

Explicó que la ayuda se otorga a personas o dueños de casas que se comprometan a reparar los daños leves que sufrió la vivienda, parque o estructura, y que lo puedan demostrar.

Recalcó que los beneficios del presente programa serán entregados a 8 mil personas y que además de Iztapalapa se ha entregado en el Centro Histórico para la reparación de edificios verdes y caminos.

CLAVES

RECOGEN ESCOMBRO

Durante los tres primeros meses posteriores al sismo del 19 de septiembre, la Agencia de Gestión Urbana (AGU) ha recogido 89 mil toneladas de escombro.

Una parte fue trasladada hacia la trituradora de cascajo, del Bordo Poniente, donde se muele y reduce a un material.

La agencia contrató a dos empresas, por 10 millones de pesos, cada una, para trasladar el escombro a sitios autorizados por la Semarnat.