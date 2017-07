Entra en vigor el cobro de los parquímetros virtuales

Guadalajara

La cuenta regresiva llegó a cero, el mes de gracia que estableció el ayuntamiento de Guadalajara como plazo para la socialización del programa Aquí Hay Lugar, bajo el nuevo esquema de gestión de estacionómetros en la vía pública terminó el viernes, por lo que desde este sábado, el modelo ya opera de manera regular y las multas, esas, no serán virtuales.

Con un cobro de siete pesos por la primera hora y un incremento consecutivo de un peso a dicha tarifa a partir de la segunda hora que permanezca el vehículo en determinado lugar, es como comienza el nuevo modelo que es la apuesta del gobierno municipal para dar certeza sobre los ingresos que se perciben a través del servicio de cajones de estacionamiento en vía pública, además de que representa un paso en el uso de la tecnología al migrar del parquímetro tradicional a los parquímetros virtuales.

El modelo comenzó a operar en cinco zonas de Guadalajara: Arcos Vallarta, Libertad, Lafayette, Americana y Centro, esto desde el 15 de junio, pero con un “cobro cero”, que se trataba de un cobro simulado para permitir al automovilista familiarizarse con este nuevo modelo de gestión.

El esquema se centra en el uso de la tecnología bajo una operación nunca antes empleada en Jalisco, misma que funciona a través de una aplicación para dispositivos móviles llamada ‘Parkimovil’ y que es capaz de mostrar al usuario los espacios disponibles en una manzana antes de llegar a esta; realizar el cobro a cuenta del saldo de celular o por medio de alguna tarjeta de crédito o débito, pero también permite el pago en efectivo a través de establecimientos afiliados al programa.

TE RECOMENDAMOS: Comienza la prueba gratuita de parquímetros virtuales en Jalisco

En la primera etapa de arranque del programa, de acuerdo a datos del ayuntamiento tapatío, un total de 9,300 ciudadanos descargaron la aplicación para el teléfono celular, además de que 116 negocios se han afiliado al esquema de cobro, sin embargo, este último modelo, parece que no será un generador de ingresos para los establecimientos, que registran escasa participación, “en realidad lo que estoy dando es un servicio a mis clientes, que puedan encontrar aquí esa opción de pago, pero no creo que vaya a darme mucho ingreso, lo que salga es extra y es bueno, pero no espero gran cosa”, señaló el propietario de una tienda de abarrotes en donde se puede efectuar el pago de estacionómetros.

A lo largo de los 30 días de socialización, el gobierno de Guadalajara registró alrededor de 21 mil movimientos, es decir, un promedio diario de 700 movimientos a través de las tres diferentes opciones de pago, es decir, la aplicación para el teléfono, el servicio de mensajería por celular y el pago directo en establecimientos afiliados.

TE RECOMENDAMOS: Promueve GDL sus parquímetros virtuales

Hasta el momento, el comportamiento de los usuarios marca como primera opción el pago a través del saldo del teléfono, mismo que se descuenta con un mensaje de texto al 25505, el cual se lleva un 49 por ciento del total de movimientos, seguidos por el 46 por ciento a través del uso de la aplicación, que da la opción del descuento mediante tarjeta de crédito o débito, o saldo telefónico; finalmente, el resto de la preferencia descansa en el pago a través de negocios establecidos.

A través de un sondeo, MILENIO JALISCO registró que sobre esta nueva forma de administrar los estacionómetros, existen opiniones de diverso índole, desde aquellos que no se han percatado del cambio, “no sabía, sólo vi los parquímetros cubiertos, pero no sabía que se tenía que pagar así como me dices”, señaló Daniela Lampón, que a pesar de estacionar su auto en López Cotilla, frente a uno de los llamados tótems, de información, no se percató de la información que ahí se publica.

TE RECOMENDAMOS: Alistan inicio de operación de Parkimovil en Guadalajara

Los buenos comentarios que recibe el nuevo modelo se centran en la comodidad del mismo, la posibilidad de hacer pago a distancia y el seguro contra cristalazos, robo y daño de vehículo, aunque cabe señalar, que hasta el momento ningún automovilista ha solicitado dicho beneficio.

Por otra parte, las criticas también se hacen presentes y estas son de desconfianza hacía el esquema “yo de todos modos veo franeleros y ahora tienes que pagar en el celular y aparte a los franeleros, no se me hace justo”, indicó Ariana Torres, en tanto que Manuel Galán, cuestionó la complejidad de acostumbrarse al uso de las opciones de pago, “era más fácil echar monedas en el parquímetro, debieron dejar también esa opción”.

Guadalajara había suspendido el cobro de estacionómetros desde el pasado 21 de febrero y a partir de este sábado retomó el mismo así como las respectivas sanciones a automovilistas que no cumplan con esta aportación por el uso de cajones en la vía pública, que conlleva a una multa económica por 377 pesos.

MC