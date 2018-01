Gobernador respondió irresponsablemente, revira Alfaro

Guadalajara

El encuentro entre el precandidato Enrique Alfaro y elementos de la Fiscalía del Estado, ocurrido en el municipio de Cañadas de Obregón, ha generado una serie de declaraciones entre el alcalde de Guadalajara con licencia por un lado, y el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval y el fiscal general Raúl Sánchez por el otro; sin embargo, el emecista asegura que no tiene necesidad de hacerse la víctima en un caso como este y jamás usaría el tema de seguridad para sacar provecho político, en tanto que llamó "irresponsable" al ejecutivo por la manera en que respondió a estos acontecimientos.



En entrevista para MILENIO RADIO JALISCO, Enrique Alfaro indicó que ante lo que el gobernador escribió en sus redes sociales, refiriendo que el aspirante buscó victimizarse con los hechos, considera que el actuar es "profundamente irresponsable por parte de Aristóteles Sandoval. Es lamentable que sea capaz de salir a decir esta serie de mentiras, primero porque habla de que nosotros llevamos un convoy de hombres armados y quiero dejar claro que conmigo está una camioneta de seguridad que fue lo que autorizó la autoridad electoral, no más, no iba un convoy como él argumenta".



Negó también que el actuar de los elementos de seguridad fuera apegado a una revisión, pues jamás les marcaron el alto de una manera respetuosa, sino que los acorralaron debajo de un puente y sin el uso de los códigos que portan, es decir, sin encender las luces distintivas de estas unidades, además de que los uniformados descendieron con armas largas apuntando hacía la unidad en la que viajaba el precandidato.



Consideró también que la justificación por parte del fiscal, al señalar que no sabían que Enrique Alfaro estaría en esa zona del estado, era "una ofensa a la inteligencia", pues por ley, con una semana de anticipación dan cuenta a la autoridad electoral sobre la agenda que seguirá, "mi agenda es pública. Y ahora resulta que la Fiscalía no sabe dónde ando yo en campaña, pues que se lo crea otra persona, nosotros no les creemos, mi agenda es publica, la gente sabe dónde voy a estar, no puedo creer que la Fiscalía no sepa en qué vehículo ando ni dónde ando".



Indicó que lo que habría esperado por parte del ejecutivo al hacerle el llamado tras lo acontecido, era una postura que pudiera generar tranquilidad no solo a los precandidatos, sino al estado en general, más, tras los asesinatos del diputado perredista en Tomatlán y el líder político emecista en La Huerta, "Creo que el Gobernador en lugar de salir a decir esas barbaridades y esas mentiras me hubiera gustado escucharlo decir voy a investigar voy a darle garantías a todos los precandidatos de este estado de que pueden transitar por Jalisco con tranquilidad, pero pues él se mueve en helicóptero y no conoce esta realidad", agregó Alfaro Ramírez, que dijo, lo ocurrido, no es un asunto menor.

SRN