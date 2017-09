Llama GDL a reportar cualquier problema en edificaciones

Guadalajara

Tras los sismos del mes de septiembre que han afectado diversos estados del país, principalmente la Ciudad de México, una ciudad como Guadalajara que comienza a tener un crecimiento vertical considerable despierta ciertas dudas en torno al tema de seguridad, sobre lo cual el alcalde Enrique Alfaro señaló que en todas las obras que se realizan bajo su gestión se cumplen con las especificaciones que marca el reglamento en protección civil, pero no puede responder de la misma manera por construcciones anteriores, por lo que llama a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad para poder revisar la infraestructura.

Alfaro Ramírez explicó que “todas las licencias y autorizaciones que se dan de nuevas edificaciones, tienen que cumplir normas técnicas que establecen medidas para evitar en medida de lo posible riesgos en caso de un sismo”, y además, indicó que no hay motivos para pensar que hay edificaciones que no cumplan con las normas técnicas, al menos, no existen elementos para considerarlo de esa manera.

Por otra parte, sobre las construcciones que se desarrollaron antes de 2015, el alcalde consideró que “evidentemente también hay edificaciones muy viejas, que fueron hechas en otro contexto y en otro momento histórico de la ciudad, que no podríamos asegurar que estén exentas de algún riesgo”.

Hacer una revisión de todas las edificaciones del municipio sería una labor que rebasa las posibilidades del gobierno municipal “no es tan sencillo, por supuesto que lo que acaba de suceder representa un llamado de atención a todos para poder tener un programa de prevención mucho más a profundidad, pero también es complejo poder desarrollar peritajes técnicos en toda la ciudad”.

Ante lo anterior, el presidente municipal consideró que la participación de los ciudadanos será importante para poder identificar cualquier posibilidad de riesgo, por lo que hizo un llamado a la población para que “en caso de detectar alguna grieta, problema, cualquier situación visible que ameritara un peritaje”, el municipio tendrá toda la atención de elaborar un peritaje, por lo pronto, destacó que el Atlas de Riesgo, documento que rige precisamente los riesgos en el tema urbano, se encuentra actualizado acción que se llevó a cabo durante la actual administración.

GPE