Empresas fantasma proliferan por lagunas legales

La diputada del PRD, Mar Grecia Olivas, señaló que deben de dar con las empresas fantasma con las que se hicieron negocios en la pasada administración.

Aseguró que existen lagunas legales sobre los mecanismos para que una empresa logre una licitación y se debe de actualizar el marco legal en Durango, porque cada vez se ve más que se crean empresas con domicilios que ni siquiera existen o son particulares o que replican mucho.

Explicó que al crear este tipo de empresas, los servicios que fueron facturados y cobrados a nivel nacional y es por eso que se deben de revisar las reglas de operación de las licitaciones que se hacen con dinero público.

Además no existen señalamientos de corrupción en las actuales administraciones, pero sí se tiene que revisar, las que datan de sexenios anteriores y las órdenes de aprehensión giradas a la ex secretaria de Finanzas, implicará la relación con otros ex trabajadores del Gobierno.

Grecia Olivas comentó que al mismo tiempo que se generen empresas, al mismo tiempo se espera que sea un opción de vida para las personas al tener un negocio, porque en Durango se ha avanzado en el tema, también se corre el riesgo que se registren empresas para evadir al fisco.

Por lo que la actual legislatura se deberá enfocar en el tema para evitar que se puedan abstraer los empresarios de sus responsabilidades, o que se utilicen para otros fines.

Y reconoció que no se ha encontrado la fórmula perfecta. Pero con la tecnología de su lado, los evasores de las leyes comerciales encontrarán el modo de no pagar, o de contar con recursos públicos de manera inapropiada.