“Las empresas no contratan por los incentivos fiscales”

Monterrey

Aunque al principio la mayoría de las empresas preguntan por los beneficios fiscales de incluir laboralmente a una persona con discapacidad, son pocas las que en realidad los ejercen, aseguró la especialista en Responsabilidad Social Corporativa y directora de la organización Puertas Abiertas, Blanca Peña.

De acuerdo con Peña, son muy pocas las empresas que terminan ejerciendo los beneficios fiscales luego de realizar la inclusión laboral de personas con discapacidad, ya sea por burocracia o falta de información.

Entre las excenciones para las compañías que contraten en esta modalidad, están la deducción del 100 por ciento del impuesto sobre la renta retenida a personas con discapacidad, la inversión para la adecuación de instalaciones, o la deducción del 25 por ciento del salario a personas con discapacidad.

De hecho, asegura que la mayor razón por la que las empresas buscan a la organización, es por un tema de diversidad e incluso, de rotación, tema que impacta mucho a las empresas en la actualidad. “Te dispara el sentido de pertenencia, quién no va a querer trabajar en una empresa que apuesta por una personas sin importar su discapacidad. Quién no va a querer trabajar en una empresa donde tienes al lado de ti trabajando a una persona que seguramente le cuesta cinco o 10 veces más llegar a la oficina. Es un tema de motivación”, explica.

Sin embargo, Peña cuenta que en la organización desarrollaron un curso para las empresas que quieran hacer uso de esos beneficios fiscales, explicándoles el proceso.

Para Blanca, es válido que una empresa quiera aprovechar estos beneficios, mas no contratar a una persona con discapacidad solo para que “luzcan” en un reporte de responsabilidad anual.

“Hay empresas que me han dicho, yo ya incluyo, tengo un call center donde todos los trabajadores tienen una discapacidad, pero eso no es inclusión, no se trata de eso”, cuenta.

Relata que todavía se encuentra con empresas que le preguntan cuánto deben pagarle a los candidatos que contrata: “pues lo que le pagas a otra personas que está en el mismo puesto”.

Una de las cosas que Peña resalta en el tema de concientización, es que no es solamente dirigida a las empresas y a la sociedad que no tiene alguna discapacidad, sino a las mismas personas con discapacidad, quienes en ocasiones tienen ideas de que se debe tener más consideración con ellos.

“Si nosotros somos una organización que promueve el empleo para personas con discapacidad en igualdad de condiciones. También con algunas personas con discapacidad me toca decirles, ya tienes un empleo, te toca pagar impuestos”, explica.