Piden empresarios rehabilitar luminarias en Ciudad Jardín

Lerdo, Durango

El servicio de alumbrado público en Lerdo ha generado molestia e inconformidad en integrantes de Empresarios Lerdenses A. C. (ELAC), debido al peligro que representa para los ciudadanos.

El presidente de ELAC, Homero del Bosque Ayala, solicitó al hoy ex director de Servicios Publicos, Jesús Mario Castrillón, implementar acciones para la rehabilitación del servicio como una prioridad.

Aunque ELAC está dispuesto a colaborar para rehabilitar las luminarias a través de socios del ramo eléctrico, no hubo solución por parte del ayuntamiento.



Para los empresarios, el área más preocupante es el acceso a la ciudad por la parte sur, en el sector donde se ubica el Parque Raymundo, donde está prácticamente a oscuras.

"Es muy peligroso inclusive para nosotros como ciudadanos que conocemos las entradas, sobretodo cuando tenemos que transcurrir por la vía de noche o madrugada", externó.

Lamentablemente, la respuesta por parte del funcionario público no fue satisfactoria, pues dejó en claro que la situación es complicada principalmente ante una serie de conflictos, como el incendio del relleno sanitario.

"No sabemos dónde está ese dinero, si están en las campañas o si se está juntando para pagar a los ex trabajadores, o no sé qué está pasando, creo que si elegimos a nuestra presidente fue para que haga una buena administración", señaló Homero del Bosque.