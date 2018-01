Empresarios buscan gobernar GDL y Tlajo a través de MORENA

Guadalajara

Diversos perfiles empresariales podrían abanderar las candidaturas de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Jalisco. Además de Carlos Lomelí, empresario farmacéutico y precandidato a la gubernatura de Jalisco, otros patronos plantean abanderar al instituto político en los procesos electorales de municipios.

Los que ya se dijeron interesados en convertirse en precandidatos son: Ignacio Celis, industrial en calzado que se manifestó a favor de participar como candidato en el municipio de Guadalajara. El otro que lo hizo fue Alberto Ibarra, interesado en competir en el municipio de Tlajomulco.

El último, Alberto Ibarra, manifestó que decidió participar en Tlajomulco porque ahí tiene viviendo más de 35 años y aseguró que es “fundador del movimiento ‘Salvemos al Bosque de la Primavera’, tengo mucho trabajo hecho en Tlajomulco y vamos a lograr a detener la corrupción y la impunidad que se ha venido dando en ese municipio y en todo el estado de Jalisco”.

La mañana del viernes fue celebrada una reunión en el Club de Industriales en la que MORENA anunció que a su proyecto se sumarán un total de 50 empresarios e industriales del estado de Jalisco. Los empresarios se desempeñan en áreas como el calzado, el comercio exterior, el tequila, el ferretero, de restaurantes, mueblero, agroindustrial y en el sector de la madera.

Respecto al acompañamiento que el grupo de empresarios dará a Carlos Lomelí, el precandidato de MORENA afirmó que el hecho de que 50 empresarios se sumen a su trabajo “representa todo, un compromiso más grande, me siento más arropado, me siento más acompañado y ya no estoy solo”.

A los empresarios se les cuestionó sobre los señalamientos que han realizado otros partidos políticos en contra del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y el “peligro” que su llegada a la presidencia representaría para que inversionistas se alejaran del país.

Al respecto habló Alberto Ibarra: “si nosotros como empresarios tuviéramos el menor temor de que López Obrador fuera llevar a nuestro país a un sistema de gobierno como Venezuela o como Cuba, como han dicho, no estaríamos aquí. Estamos convencidos de que el proyecto del señor Andrés Manuel es un proyecto de trabajo de regeneración de nuestro país”.

De acuerdo al partido MORENA, el registro de los interesados en participar como candidatos para los puestos de elección como los municipios, se deberán realizar antes de que concluya el 31 de enero de este 2018.

