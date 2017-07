Unidad Antisecuestros oculta a ministeriales: empresario

Monterrey

El empresario Agustín Villarreal Budnik denunció que la Unidad Antisecuestros ocultó a los agentes ministeriales que pudieron haberlo secuestrado, por lo que decidió no acudir a la diligencia de reconocimiento.

En entrevista con MILENIO Monterrey, el director de Ladrillera Mecanizada expresó que teme ante esta situación. Las citas estaban programadas para esta semana en el edificio de la Agencia Estatal de Investigaciones, ubicada en la avenida Gonzalitos.

Villarreal Budnik agregó que la Unidad Antisecuestros, a través de su director Héctor Chapa, no tomó las precauciones debidas para el desahogo de esa diligencia, pues no se hizo el requerimiento previo al contralmirante Augusto Cruz Morales, director de la AEI, para el efecto de que este tomara las medidas necesarias.

"Estas medidas de las que hablo, son las de que estén completos y de la autenticidad de los datos de identificación de los agentes ministeriales que presuntamente participaron en el secuestro, toda vez que no me han mostrado la totalidad del cuerpo de agentes ministeriales en el Estado.

"Solamente me mostraron 900 (agentes) en un disco y me han informado que son mil 200 elementos, por lo que le solicité a mis asesores jurídicos que le requieran al agente del Ministerio Público Antisecuestros para que me muestren la totalidad de los agentes ministeriales, ya que hay mujeres y nunca me las mostraron y además esta mujer que es secuestradora tiene cómplices secuestradores", cuestionó.

Villarreal Budnik denunció ante la Procuraduría de Justicia que fue secuestrado y golpeado durante dos días de 2016 por supuestos hombres que se identificaron como elementos de la Policía Ministerial, quienes exigían un monto de 20 millones de dólares para no matarlo; aunque, finalmente trascendió que su padre del mismo nombre y su hermano Isaac estaban detrás del plagio.

El empresario indicó que la Unidad Antisecuestros está mal informando al procurador Bernardo González Garza, quien les giró instrucciones precisas para que le enseñaran a todos los elementos sin importar su destacamento.

"El procurador quiere resolver mi caso y no importa si hay ministeriales involucrados de alto rango en la corporación o asignados a funcionarios de primer nivel", señaló el director de Ladrillera Mecanizada.