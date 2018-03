El empoderamiento es autonomía e independencia

Torreón, Coahuila

Asegura Rosario Varela, Investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila e integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, que el empoderamiento no sólo se basa en recibir cursos que puedan generarle dinero, ya que se requiere de enseñarle otro tipo de acciones para administrar los recursos.



“El ingreso que pueda tener una mujer, puede ser tan importante en su vida, porque las mujeres se van quitando ese sentimiento de dependencia, de tener que estar pidiendo siempre al marido”.

Indicó que, el hecho de enseñarles a las mujeres algún oficio o actividad, es un medio, más no el fin, ya que debe de integrarse con enseñarla a administrar su dinero.



“La mujer no tendría que meterle todo a la casa, puede que quiera darse un lujo con eso que gana, pues que se lo dé, pero si la mujer no va a tener libertad para administrar lo que esté ganando y va estar sujeta a la voluntad del marido, que le va a estar pidiendo cuentas, pues eso ya no es empoderamiento”.



Los cursos y talleres que se ofrecen en el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), puede ser un medio, pero se tienen que cuidar los fines, que la mujer se sienta libre, segura, sin temor de llevar acciones en su beneficio.



Reiteró que el empoderamiento de una mujer tiene que ver con el acceso a recursos, autonomía, independencia y libertad, por lo que no sólo se pueden enfocar a incorporarlas al desarrollo de determinada actividad, sino propiciarle un sentido de ello.

