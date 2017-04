Empanadas endulzan el paladar esta Semana Santa

Guadalajara

Las empanadas, esos panes vueltos tradición tapatía, saltan a la vista por cientos en el centro histórico de Guadalajara, que por estos días cede parte de su espacio a la vendimia con motivo de Semana Santa. “De fresa, de piña, de leche, de coco, de guayaba… pásele, pásele”, invitan los comerciantes que en su mayoría llevan años instalándose alrededor de la Catedral Metropolitana o en el atrio del jardín de Aranzazú.



Teresa de Jesús Pulido se instala en el mismo punto desde 1970. Al costado norte de la Catedral, en la esquina de Hidalgo, ofrece las empanadas que seducen a los transeúntes formados para entrar al recinto religioso y cumplir con el rito de la “Visita a los Siete Templos”. Este recorrido, también tradicional, convierte al Jueves Santo en uno de los mejores días de venta. A mediodía, Teresa esperaba mejorar lo vendido en la víspera (mil 200 piezas) y vender mil 700 empanadas.



“Nos ha ido bien, la gente está muy fluida, hay mucha gente”, dijo animada. Y aunque este año, la autoridad municipal ha permitido la instalación de 258 puestos del domingo 9 al domingo 16 de abril, en el territorio tapatío, ella sólo estará tres días “como es la costumbre”. La que ella aprendió de niña, aunque admite, el verdadero origen de la tradición lo ignora.



“Si viviera, mi mamá cumpliría cien años este 2017… Ella platicaba que cuando era joven, ya se seguía la tradición de las empanadas. Y la persona que salía de su casa, al encontrarse a su vecina debía decir primero ‘Mis empanadas’… la que perdía le tenía que comprar a la otra”, narró.



Anunciando su sabor bajo los plásticos o tul que las resguardan de la intemperie, las empanadas aparecen formaditas en hileras, rebosando de brillante azúcar que pinta bigotes en los comensales. Su precio varía según el puesto, de ocho a doce pesos, señala Héctor Hernández, que es vendedor de empanadas desde los siete años de edad. Las hacía su abuelo Crispín Ramírez.



Muchos las piden para llevar y compartir con quien se ha quedado en casa.



“Para tu abuelita de piña”, dijo una madre a los dos críos que ya se comieron la mitad de una empanada de manzana cada uno, antes que termine de pagar.



La base del pan es la misma para la empanada dulce, pero los sabores del relleno se han multiplicado al paso de los años y ahora hay desde zarzamora, camote, mango o calabaza hasta chocolate, capuchino, nuez o coco. Las saladas se venden menos. Van en lustrosa pasta, a veces de hojaldre. Son de atún, queso, rajas o champiñones.



“Nos gusta mucho venir (al centro tapatío) es como una tradición para nosotros”, aseguró Daniela Naomi, una joven veinteañera que fue por primera vez a la Visita de los Siete Templos y a comer empanadas, requisito obligado tras la caminata, cuando tenía cinco años, de mano de su mamá y papá. Su sabor favorito, la de leche o crema pastelera. Que se parecen, pero no son lo mismo: la primera lleva canela, la segunda vainilla, aclaró “La güera” quien vende el manjar desde 1965.



“Vamos por el sexto templo”, advierte José Ignacio a su novia. El también conoce la tradición desde niño.



La Catedral, el templo de El Sagrario, San José, La Merced, San Agustín, Santa María de Gracia, Aranzazú y San Francisco se encuentran en un radio de cinco cuadras y permiten completar la visita a pie. Algunos caminan hacia San Felipe o hasta El Santuario. Este año San Francisco está cerrado, dicen que por las grietas que le hizo la obra del tren ligero; pero para seguir el rito no importa. Los fieles rezan desde afuera.



La oración para la Visita de los Siete Templos, los cirios para celebrar la Pascua, y las aguas frescas –de limón con chía, alfalfa, jamaica o tamarindo- para apagar la sed de abril en pleno estiaje completan la vendimia no menos tradicional.



Olvidándose del mundo de carros (la circulación vial se restringió en varias calles, y se resguardaron accesos peatonales para garantizar la seguridad por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero). El paseo religioso es grato y conjunta a familias, amigos, vecinos, parejas.



Silvia Ortiz fue sola a cumplir la Visita de los Siete Templos y a pedir sanarse del cáncer de mama que le diagnosticaron en octubre pasado. Viajó en camión desde la colonia Arroyo Hondo, por la carretera a Saltillo. El recorrido de los recintos le toma unas tres horas. Luego disfrutará de alguna empanada. El pan que se deshace en la boca y el sabor de la mermelada, que mueve a miles esta Semana Santa.

mc