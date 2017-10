Emite SEIEM reglas para reubicación de alumnos

Toluca

Los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), emitieron las reglas para la reubicación de alumnos de planteles educativos de este subsistema, que hayan sido afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Entre las medidas está el cambiar de salón en la escuela a quienes tengan inseguridad dentro del espacio que normalmente ocupan. Para ello, la dirección deberá definir los lugares idóneos para que tomen clases con sus mismos maestros, mientras se restauran los daños.

Cuando el número de aulas afectadas sea mayor a la posibilidad de tener un espacio seguro dentro del plantel se deberá buscar otra institución educativa cercana, a la cual puedan acudir los estudiantes con docentes y seguir con el calendario de trabajo.

En los casos donde la escuela tenga daños graves, también deben mudarse a otra. Lo mismo tendrán que hacer los colegios que en sus vecindades tengan edificaciones que representen riesgo y puedan causar afectaciones a terceros.

Cada escuela federalizada, deberá establecer la mecánica que sigue, para no detener las clases más tiempo, pero sin poner en riesgo la seguridad de los escolares ni académicos, de manera que no retrasen su programa de estudio.

La SEIEM informó que derivado del temblor de septiembre, el cual provocó daños en diversos inmuebles de la entidad, se hizo una revisión estructural a los edificios en los que se encuentran las oficinas administrativas dependientes de este subsistema, ubicados en Isidro Fabela, Colonia Los Ángeles, Morelos, Leandro valle, Hidalgo y Pedro Ascencio, así como en La Huerta en Zinacantepec, José Martí, Lerdo, primero de Mayo, Parque Industrial Toluca 2000 y en oficinas centrales en Santa Cruz Atzcapotzaltongo, donde se atendieron los problemas que se pudieron detectar.

Aclaran que los días que no se pudo entrar a los edificios, los profesores que no fueron no serán castigados con un descuento salarial, porque se privilegió la seguridad de los alumnos y todo el personal.

