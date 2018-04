“Cuando quedé embarazada mi vida cambió por completo”

Monterrey

En la historia de Patricia González hay un antes y un después tras enterarse que no podía quedar embarazada.

Previo a la noticia, los viajes y el trabajo eran la constante en una relación con su esposo por cinco años, tiempo en que la idea de tener familia no era prioridad.

Sin embargo, y aunque considera “que una pareja puede ser feliz sin familia”, pasado el primer lustro de unión, tener hijos pasó a un primer plano.

“En un principio no queríamos tener familia, pero después dijimos, ‘siempre sí’, y fue ahí donde ya nos dimos cuenta que no me podía embarazar.

“Fuimos con el ginecólogo y él dijo que si queríamos ir a algo a la segura lo que se necesitaba era una fertilización in vitro”, compartió en entrevista para MILENIO Monterrey.

Fue entonces que, apoyada por su marido en todo momento, inició el camino para lograr su embarazo, el cual se complicaba, recuerda, debido a un problema en una de sus trompas de Falopio.

“Yo tenía una de las trompas que estaba un poco tapada, sí pasaba líquido, pero muy poco.

“Y la cuestión era también la edad, yo tenía 35 años, y de ahí la presión, de que dijo el doctor ‘si se quieren embarazar, pues ya’, pues la edad también es un factor”, destacó.

La comunicación de pareja se hizo presente y el acuerdo del matrimonio fue intentar, por la vía de la reproducción asistida, lograr el anhelado hijo.

Llegó el día, y la ilusión, el miedo, la esperanza inundaron al matrimonio, sin embargo, al poco tiempo se derrumbó esa alegría de la pareja.

“El primer intento, hicimos todo el proceso, me implantaron tres embriones, y quedé embarazada, pero al poco tiempo se me vinieron”, recordó.

A pesar de ello, y como dijo el coordinador médico del Centro de Fetilidad IECH, Alberto Dávila Garza, “las parejas hacen esfuerzos monumentales para lograrlo”, y tal fue el caso de Patricia, quien, recalcó, de nueva cuenta con todo el apoyo de su esposo, lo cual destaca es vital para la sobrevivencia de la pareja, decidió volverlo a intentar una vez más.

“Ya en el segundo intento me los implementaron y fue cuando quedé embarazada… y ahorita ya tienen esos bebés once años; ser madre cambio mi vida por completo.