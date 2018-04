Comisionada del InfoDF urge a responder solicitudes de información

Ciudad de México

Se deben redoblar esfuerzos para responder a las solicitudes de información y evitar el aumento en la incidencia de recursos de revisión, pidió Elsa Bibiana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO).

Ante responsables de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, Peralta Hernández dijo que el instituto continúa operando de manera normal, pese a que la Asamblea Legislativa no ha nombrado al nuevo pleno.

"El Instituto, a diferencia de lo que se puede pensar, sigue trabajando y sigue trabajando con la ayuda de todos ustedes. Si no fuera por ustedes, no podríamos avanzar y no podríamos sacar muchas cosas adelante", afirmó.

Peralta Hernández planteó a los sujetos obligados un esquema para seguir trabajando y dar salida a los recursos de revisión, el cual contempla "atender desde sus escritorios" lo que soliciten las personas y evitar así una posible impugnación.

Sobre los recursos de revisión que ya están en trámite, les pidió subsanar la entrega de la información en la audiencia que se realice como parte del procedimiento, a fin de que la persona se desista.

Explicó que se trata de "garantizar el derecho de acceso a la información.

"Todo lo que se hace en el Instituto no tendría razón de ser si no es por las Unidades de Transparencia. Ustedes son el conducto, el lazo entre el INFO y los entes que ustedes representan. Y ahorita se trata de garantizar a las personas el Acceso a la Información", finalizó.