Elegir orden de apellidos empodera a las mujeres

México

Mauricio Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Asamblea Legislativa y promovente de la iniciativa para escoger el orden de los apellidos, indicó que con la reforma al Código Civil, Ciudad de México está a la vanguardia en los derechos de las mujeres.

“Una vez más CdMx se pone a la vanguardia en materia de los derechos de las mujeres, luego de que se publicara en la Gaceta Oficial la reforma al artículo 58 del Código Civil, para que las parejas elijan de común acuerdo el orden de los apellidos de los hijos al registrarlos”, expuso Toledo.

“Se da un paso más hacia la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adecuando el Código Civil que, previo a esta publicación en la Gaceta, limitaba uno de los derechos civiles de ellas relacionado con sus hijos, al no poder decidir el orden de los apellidos; no obstante, con su publicación no solo se empodera al género femenino, sino que se elimina un acto machista que heredamos desde la época de la Colonia”.

El promovente de la reforma expuso que el nombre y apellido es un derecho reconocido por organismos internacionales y por la Carta Magna, además de ser la forma habitual para identificar e individualizar a las personas.

Yucatán inició en 2013 las reformas a su Código de Familia, donde se establece que “cuando ambos progenitores acudan ante el oficial del Registro Civil a registrar a un hijo o hija pueden escoger, de común acuerdo, el orden en que se colocarán los apellidos”.