Sin concluir 3 etapas de electrificación en el río Tamesí

El proyecto de electrificación del Río Tamesí tiene dos años en curso, se han invertido 13 millones de pesos, y de las cuatro etapas, apenas la primera tiene luz.

El municipio de Altamira prometió que en 15 días más tendrán energía eléctrica, sin embargo la última etapa no tiene fecha de arranque pues el contratista argumenta que hay un faltante de pago y no entrega la documentación a CFE para quese otorgue la factibilidad.

En Altamira hay 16 comunidades en el Río Tamesí, duraron 82 años sin luz, y era uno de los reclamos más sentidos de la población de estos ejidos, que para poder llegar a ellos hay que viajar más de una hora en lancha.

El proyecto inició el 25 de octubre del 2014, en la administración de Armando López, el dinero se obtuvo de la Secretaría de Desarrollo Social federal, y el primer ejido en el que se trabajó fue Martín A. Martínez, el único de los cuatro que tiene luz. antes de finalizar el trienio anterior se había instalado el equipamiento en Estero del Camalote, Cruz Grande y Cues de Palmas Altas, sin embargo no tenían luz.

Al llegar la nueva administración se hizo una revisión del proyecto y se determinó que había muchos pendientes para que la Comisión Federal de Electricidad pudiera dar su anuencia de servicio, primero se tenía que resolver el paso de servidumbre, pues el equipamiento pasaba por predios particulares, se ordenó el cambio de equipamiento que no era el especificado en el contrato, y ahora se sabe que también había pendientes de pago.

El director de Obras Públicas, Roberto Castro Cepeda, indicó que en lo que se refiere a Torno Largo y el Estero del Camalote el constructor ya terminó la obra, como lo establece el contrato, ya se hizo un recorrido con el personal de la CFE y vieron que todo estaba en orden, el municipio ya pagó lo que era necesario y en un mes.

"Nosotros tenemos la expectativa que la gente pueda tener energía en un mes, el proceso ya está, se pagó la factibilidad por parte del municipio".

Explicó que en el caso de Cues de Palmas Altas también ya está todo correcto, el constructor inclusive tuvo que hacer el cambio de un transformador que no era el adecuado, sin embargo ahí la empresa Construcción y arrendamiento, AVE, que fundó Armando Vera, líder del PT en Tamaulipas, en 1994, está alegando que la federación le debe poco más de 400 mil pesos, y no quiere proporcionar las facturas.

"Todos hicimos a pie el recorrido, la obra está terminada, uno de los contratos está listo y el otro está parado hasta que el contratista entregue la documentación, porque está exigiendo un pago de algo que hizo que no viene especificado en el contrato".

Por su parte Armando Vera, quien asegura no ser el dueño de la empresa, sino su representante jurídico, negó que haya pendiente de entregar documentación, aceptó que había un adeudo de la federación con la constructora, pero dijo que no había luz en la cuarta etapa que le correspondió debido a que la segunda y la tercera no tenían".

"Yo le hago la petición incluso si tiene alguna duda o algo con mucho gusto vamos a cabildo y les explicamos y que si tiene alguna duda la aclaramos y que lleve a todo su cuerpo técnico o la Secretaría de Obras al director de obras.





