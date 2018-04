Interesados en votar, 90% de los jóvenes: especialista

Tampico

Aproximadamente el 90 por ciento de los jóvenes están interesados y participan de alguna manera en el proceso electoral de este año.

La mayoría ha ido normando su criterio para votar por cierto candidato, influido por las redes sociales que permiten tener mayor acceso a la información y conocer a cada uno de los aspirantes, señaló José Luis Huerta Delgado, especialista en marketing político.

Refirió que de una muestra de 40 jóvenes, un total de 36 están convencidos, por lo menos, hasta el momento de salir a votar el próximo 1 de julio, y su voto está enfocado a dos candidatos, mientras que de los cuatro restantes, tres están indecisos si saldrán a votar y por quién; uno más, no está convencido de emitir su sufragio en la jornada electoral.

"Me permití hacer un sondeo con 40 alumnos y les preguntaba si van a votar el próximo primero de julio y de esos 40, 18 se inclinaron a que van a votar por un candidato, los otros 18 por otro, lo que quiere decir que había una participación de 36 estudiantes, los 4 restantes, tres dijeron sí vamos a votar pero todavía no sabemos por quién, y uno más, expresó no sé si voy a votar. Esta muestra habla que sí hay un interés del joven en asistir a votar, al menos en este tipo de muestras podemos prever que el fenómeno del abstencionismo posiblemente no esté tan presente en este proceso electoral", explicó.

El especialista en marketing político, dijo que la participación de los jóvenes en los procesos electorales siempre es importante, sin embargo, en esta elección tiene mayor peso debido a que a través de las redes sociales, la juventud puede acceder a la información de cada candidato y con ello, conoce mejor a los aspirantes, y esto permite que haya más participación.





JERR