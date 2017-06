Colectivo advierte riesgos en convocatoria para ombudsman

Guadalajara

El colectivo integrado por cuarenta organizaciones de la sociedad civil, activistas y académicos advierte riesgos en la convocatoria para elegir al próximo ombudsman de Jalisco, aprobada esta semana por la comisión legislativa de Derechos Humanos, y aunque pugnó porque dicha convocatoria fuera publicada con el tiempo suficiente en los 125 municipios de la entidad jalisciense, no se contentan con ello.

Andrés Barrios Arenas, miembro del Consejo Técnico de la plataforma Tómala, comentó que preocupan dos aspectos de la convocatoria. El primero, la secrecía del voto.

"Nosotros solicitamos que la sesión donde se eligiera al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) sea pública y que el voto sea visible. No será así porque la convocatoria señala que será por cédula, lo que quiere decir que cada diputado lo apuntará en un papelito pero su voto no será visible. Lo que queremos entonces es que su voto sea razonado y que antes de que lo emitan, digan públicamente por quién van a votar y por qué razón", expuso.

Y es que la convocatoria exige que sólo pueda ser electo quien tenga dos terceras partes de los votos o de lo contrario será declarada nula. La experiencia que se tuvo con el fallido proceso de elección del titular de la Auditoría Superior del Estado, es que no se lograron reunir las dos terceras partes para un solo candidato.

"Si salen y dicen voy a votar por tal persona de una manera razonada se puede ayudar a crear consensos para llegar a un acuerdo antes y no anularla, ni quedarnos con algún interinato o una segunda convocatoria", explicó Barrios en entrevista con MILENIO Jalisco.

"Vemos peligrosa una segunda convocatoria porque en la sexta base se especifica que quienes participen en una primera convocatoria no pueden presentarse en una segunda. Entonces nos preocupa que se pongan de acuerdo en lo obscurito para no alcanzar las dos terceras partes, anularla y que todos los candidatos de la sociedad civil ya no puedan participar en la siguiente... irónicamente esto (el 'candado') sería violatorio de los derechos humanos, que no te dejen ser votado en una elección a un cargo público".



Otro punto que preocupa al colectivo de OSC es que el formato de la entrevista que se aplicará por igual a todos los aspirantes a presidir la CEDHJ por los próximos cinco años, sea decidida sólo por los ocho miembros de la comisión legislativa, la mitad del Partido Revolucionario Institucional, y no por el pleno.

"Nos preocupa que pueda estar un poco secuestrada la dinámica de cómo van a ser estas entrevistas y cómo van a exponer su plan de trabajo", dijo Andrés Barrios.

En aras de verdadera transparencia las entrevistas tendrían que ser públicas, transmitidas en vivo en línea y que además de las preguntas que quisieran plantear los diputados, los ciudadanos puedan proponer preguntas y éstas se saquen al azar, de una tómbola, para ser incluidas.

Por lo pronto, el colectivo ha instalado un Observatorio del proceso de elección del ombudsman, pues ciertamente la convocatoria incluye los puntos previstos por la ley vigente que solicitaron, pero tiene riesgos que buscarán acotar.

"Mantenemos la defensa de siete puntos irrenunciables. Ya se evitaron hacer reformas a la ley que entorpecieran el proceso de elección, es un punto bueno, y la convocatoria ya por fin la lanzaron. Ahora estamos estudiando cómo será el mecanismo para difundirla en los 125 municipios, porque no queremos un ombudsman metropolitano, sino uno de todo el estado de Jalisco", resaltó Barrios.

SRN