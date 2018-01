Estado pidió recluir fuera de NL a 'El Cochi'

Monterrey

Autoridades de Nuevo León pidieron al Gobierno Federal recluir fuera del Estado al capo Uriel Isaac N., identificado como "El Cochi", ante la problemática que prevalece con los cárteles del narco dentro de los penales en la entidad.

En su segunda rueda de prensa matutina en el Patio de Honor del Palacio de Gobierno de este año, el gobernador interino, Manuel González Flores, informó de la solicitud que le hizo al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, minutos antes de que recluyeran al presunto narco en el Penal de Cadereyta.

"El sábado por la tarde-noche tuve oportunidad de comunicarme con el comisionado Renato Sales y platiqué con él, le pedí por favor de la posibilidad de internar a 'El Cochi' en otro centro penitenciario que no fuera el de aquí, en virtud de la problemática que tenemos con los cárteles.

"Accedió y fue internado en... no tengo el dato todavía porque no sé, pero esa noche se lo llevaron, estaba afuera del Penal de Cadereyta, a punto de internarse, la respuesta es esa, la que estoy diciendo, no sé a qué penal, pero aquí no se quedó", indicó a la prensa.

El gobernador interino descartó que hayan tenido conocimiento del operativo implementado por la autoridad federal.

"Nosotros no tuvimos conocimiento de nada, nosotros no participamos en el dispositivo, le mentiría si le dijera que sí; qué bueno que lo llevaron a cabo, a discreción, porque fue un éxito.

"A nosotros no nos interesa si fueron ellos o nosotros somos o fue otro, lo que nos importa es que la ciudadanía esté al resguardo, y si ellos tienen ese dispositivo que llevan a cabo, nosotros felices de que así suceda", indicó González Flores.

El jueves pasado, el Gobierno Federal capturó a Uriel Isaac, 'El Cochi', en Monterrey, de quien se informó operaba desde una residencia de la colonia Cumbres Elite y cuyo domicilio fue resguardado por la Policía Federal, el Ejército y la Seido.

'El Cochi', presunto líder del cártel de Tláhuac, fue sucesor de Felipe de Jesús Pérez Luna, 'El Ojos', había escapado de la Marina en la Ciudad de México y tenía seis meses prófugo.