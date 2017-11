No hay avances en denuncia contra gobernador

Monterrey

Luego de haber puesto una denuncia el 3 de noviembre por enriquecimiento inexplicable en contra del gobernador Jaime Rodríguez, el rector del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos, Ernesto Cerda Serna, acudió a la Fiscalía Anticorrupción para solicitar información sobre el avance de la investigación.

Cerda Serna llegó a la sede del Ministerio Público alrededor de las 10:00 de este jueves y solicitó entrevistarse con el titular de la Fiscalía, Ernesto Canales, pero le notificaron que no se encontraba. Decidió esperar por más de media hora y, al no llegar el funcionario estatal, decidió retirarse.

"El combate a la corrupción tiene que ser efectivo, eficiente y rápido, el hecho de que hayan pasado 10 días en que no se me haya notificado ninguna actuación por parte del subprocurador Ernesto Canales Santos, toda vez que él señaló de manera pública que no iniciaba la carpeta de averiguación por la falta de una denuncia, esta denuncia fue puesta el 3 de noviembre del presente mes y a la fecha no he recibido ninguna notificación del avance de tal carpeta de investigación.

"Creemos que la manera en que el subprocurador no ha atendido esta demanda de inicio de una averiguación, rompe con el principio de justicia y de aplicación de derecho; nos encontramos ante una autoridad omisa en el manejo de sus obligaciones y en el cumplimiento de las mismas", señaló.

Cabe destacar que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón fue denunciado este viernes ante la Subprocuraduría Anticorrupción por el delito de enriquecimiento inexplicable y desvío de recursos, ambos por la construcción de una residencia en Pablillo, Galeana.

