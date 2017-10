Exigen a gobernador de NL no discriminar a indígenas

Monterrey

Al argumentar que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón estereotipó y discriminó a las comunidades indígenas con sus declaraciones del pasado 26 de septiembre, diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos y asociaciones de pueblos originarios le exigieron cuidar su lenguaje y amagaron con interponer una denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Y es que hace poco más de una semana, durante la instalación del Comité para el Desarrollo de los Pueblo Indígenas, el mandatario estatal estereotipó a los indígenas como personas "foráneas", "flojas" y acostumbradas a recibir "dádivas", restándoles sus derechos como ciudadanos de Nuevo León, dijeron los inconformes.

TE RECOMENDAMOS: El 'Bronco' se registrará el sábado como independiente

"Ustedes lo saben, se tiene que chambear, aquí no tenemos mangos, aquí no hay plátanos, aquí no hay lo que ustedes en el sureste podrían tener de manera natural, aquí hay que trabajar para comprar el mango, para tener la fruta, la comida", mencionó el gobernador el pasado 26 de septiembre.

Consideraron que el titular del Ejecutivo violentó los artículos 2, 3 y 7 del convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, así como el artículo 2 de la Ley de los Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León, el cual establece que "los indígenas tienen derecho a ejercer sus tradiciones culturales libres de toda forma de discriminación".

Señalaron que las declaraciones acreditan una denuncia ante el Conapred, aunque aclararon que la idea es hacer un llamado de atención al gobernador y a la sociedad para que no se normalicen los mensajes discriminativos que puedan violentar los derechos humanos.

Juan Jesús Garza, representante del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey; Galileo Hernández, presidente de la Procuración de Justicia Étnica AC; Consuelo Morales, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., así como Iván Pérez Durán, de Enlace Potosino AC; Josefina Olarte, de la Comunidad Mixteca; Carmen Farías, de Zihuame Mochilla AC; Liz Sánchez, de Cadhac, y Liberio Porfirio, del Consejo Indígena de Nuevo León, estuvieron presentes en la rueda de prensa.

Galileo Hernández explicó que en Nuevo León siete de cada 100 habitantes son indígenas, según la Encuesta Intercensal de 2015 del INEGI, y en el país habitan más de 25 millones descendientes de pueblos originarios, por lo que es una comunidad que merece el respeto de cualquier líder político.

"En Nuevo León la encuesta nacional de discriminación 2010 nos posiciona como el primer lugar que más discrimina en todo el país, esto es preocupante, una acción pública de un gobernante que no promueva una no discriminación pues no nos lleva a un buen puerto", concluyó.

PZVB