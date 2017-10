"El Bronco ha traicionado a la sociedad"

San Pedro Garza García

Lo que está pasando en Nuevo León, donde los penales arden y el gobernador Jaime Rodríguez Calderón está pensando en su campaña presidencial, es un ejemplo de desatención política, expuso Emilio Álvarez Icaza.

El ex aspirante a la candidatura independiente por la Presidencia participó en un panel junto al actor Bruno Bichir, en el Laboratorio Global de Humanidades que organizó la Universidad de Monterrey, a través de la división de Educación y Humanidades.

Tras el diálogo, el cual fue moderado por el catedrático José Cárdenas, Álvarez Icaza calificó como un acto de cinismo la postura de Jaime Rodríguez Calderón en querer contender por la Presidencia de México y, de no cumplir con los requisitos, regresar a gobernar Nuevo León.

TE RECOMENDAMOS: Justifica Salinas dedazo panista



"Lo que está haciendo ahora 'El Bronco', al querer contender por la Presidencia faltando a su palabra, me parece una traición a la sociedad de Nuevo León, un acto de cinismo de la más vieja política", criticó el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Álvarez Icaza había manifestado su deseo por contender de forma independiente por la Presidencia de la República, gracias a la plataforma Ahora, sin embargo declinó hace unas semanas.

Refirió que no ve mal que haya interesados en contender de manera independiente a un puesto político en las elecciones 2018, siempre y cuando "sean aspiraciones legítimas".

El también académico consideró que algunas de las candidaturas llamadas "independientes" tienen "manivela atrás"; es decir, son promovidas por personajes ligados a la política o a partidos.

Haciendo un análisis sobre Nuevo León, señaló que es evidente la "desatención" por parte del Gobierno Estatal por lo que está pasando en los centros penitenciarios.

"Uno se pregunta ¿y dónde está el gobernador, en qué está pensando? Pues en su campaña, no en lo que pasa en los reclusorios", refirió.

Por ello, calificó de un acto de cinismo el hecho que Jaime Rodríguez Calderón desee regresar a la gubernatura de Nuevo León si no consigue acreditar los requisitos para postularse a la Presidencia de cara a 2018.

"Y me parece aún más cínico que quiera regresar, me parece una ofensa a la confianza depositada en la gente de Nuevo León. Si se va que no regrese", apuntó.