Ejido Santa Ana denuncia invasión de su bosque

Guadalajara

La autoridad ejidal de Santa Ana Tepetitlán denunció esta mañana la prevalencia de intereses ajenos a la comunidad agraria que permite la urbanización hormiga de la zona boscosa que es de uso común, y que forma parte del macizo forestal del bosque La Primavera.

Los ejidatarios destacaron la complicidad de las autoridades municipales al otorgar servicios básicos ante la instalación de viviendas por parte de paracaidistas cobijados por movimientos políticos y sociales que no tienen el aval de la comunidad agraria.

Bernabé Sánchez, presidente del Comisariado Ejidal destacó que la propiedad de aproximadamente 600 hectáreas fue recuperada del decreto de protección del bosque La Primavera como fruto de una amparo promovido del año 2003 que derivó en sentencia inamovible seis años después de un tribunal colegiado. El problema es que se trata de un macizo boscoso y de acuerdo a la ley agraria no puede ser aparcelado, no obstante diversos intereses se han empeñado en fraccionar y en vender a personas de escasos recursos las zonas de la montaña pese a que no existe ningún servicio básico lo que ha provocado un daño al patrimonio forestal de la comunidad.

Los ejidatarios esperan que los candidatos al gobierno del estado y de Zapopan se comprometan con meter orden en la zona y garantizar la integración del bosque al resto del área natural protegida. Señalan esperar que la autoridad ambiental entregue los estímulos y apoyos, pero además que la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y la autoridad municipal ejerza sus atribuciones para impedir el auge de fraccionamientos irregulares que están provocando severos problemas sociales, que van desde la inseguridad en la tenencia de la tierra hasta la delincuencia y causales de incendio, como está documentado en los últimos 15 años.

SRN