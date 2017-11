Educación sexual a niños previene abusos sexuales y embarazos

Guadalajara

Otorgar educación sexual a niños desde el preescolar es fundamental para evitar abusos sexuales en la infancia, acoso, violencia y embarazo adolescente, sostuvieron especialistas, quienes resaltan que lejos de los miedos paternos y maternos, los pequeños tienen información para protegerse ante agresiones.

Vicenta Hernández Hadad, directora del Centro de Investigación, Terapia y Educación de la Sexualidad, quien trabaja temas de educación sexual en preescolares desde hace 29 años, indicó que afortunadamente hoy la mayoría de los padres de familia sí están dando algo de este aspecto educativo “quizá no con la actualización, la profundidad y la oportunidad con la que tendrían que hablar con sus hijas e hijos, pero sí se nota que hay cambios en la sociedad respecto hace tres décadas”.

Sin embargo, apuntó que en la actualidad “hay mucho miedo en las familias con hijos pequeños por esta confrontación entre lo que debe ser la educación sexual y lo que no debería decirse porque ocasionaría un daño a los niños y a los adolescentes”. Esta confrontación se ha agudizado de cinco años a la fecha al amparo de artículos e informaciones poco científicas.

“El problema hoy con estas mamás entre 25 y 40 años de edad –y me refiero a mujeres pues son las responsables de atender a los niños pequeños-, es que rechazan los cursos de educación sexual por los artículos que les ‘compartió una amiga’ o que encontró en internet” y aunque son un grupo reducido “de pronto contagian a otras mamás”, advirtió.

En entrevista con MILENIO, Hernández Hadad, dijo que nada más erróneo. “Es importante que niñas y niños al llegar a la pubertad ya hubieran recibido las bases para entender los cambios psicosexuales, prevenir situaciones de riesgo como el acoso, el abuso sexual, la violencia en el noviazgo, etcétera”.

Al reprimir la educación sexual, estas personas y grupos ultraconservadores se convierten en cómplices de embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual en la adolescencia y del abuso sexual, riesgos latentes y reales. Ejemplificó que como niña, niño o adolescente si a ti no te gusta como el maestro equis te tocó, tú tienes que saber que tienes derecho a decirle no me gusta que me toque de esa manera.

Este respeto y autocuidado se aprende desde la infancia, dijo la psicóloga y terapeuta sexual, quien participa en el XI Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, que se celebra en esta ciudad del 2 al 4 de noviembre; el cual reúne a especialistas de 28 estados de México y ponentes de cinco países.

En este encuentro, las autoridades sanitarias reconocieron la importancia de la educación sexual y el desafío que supone bajar el número de embarazos en menores de edad, y erradicar aquellos que ocurrieron en contra de la voluntad de la adolescente.

Al inaugurar este XI Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, el titular de la Secretaría de Salud en Jalisco (SSJ), Alfonso Petersen Farah, mencionó que la salud sexual y reproductiva es un derecho humano fundamental para tener acceso a una vida sana, el cual “requiere de información suficiente” y de capacitación.

“Los derechos sexuales y reproductivos, son parte de los derechos humanos, de lo que nos distingue, parte de nuestra esencia y sin duda, parte de lo que debemos promover. Hoy una sociedad no puede vivir sin respeto y tolerancia, ya que son ingredientes fundamentales para una vida en sociedad y para una convivencia sana”, resaltó.

