En Edomex, 5 cajas de ahorro están en quiebra: Condusef

Toluca

De las 97 Cajas de Ahorro o Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap), a nivel nacional que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), detectó que están en banca rota y provocarían que los más de 6 mil 209 millones de pesos que conforman sus activos se pierdan, solo cinco tienen operaciones en el Estado de México.

Actualmente en la entidad operan 13 Socap autorizadas, 29 básicas, cinco impedidas de captar, una está en proceso de autorización y ninguna en consolidación u otras circunstancias. Las que están impedidas son Caja Casa Blanca, Caja Solidaria Jilotepec, Cooperativa Pirámides, Impulso Económico de Oriente y Popbox.

De acuerdo con la página de Condusef, las Socap son integrantes del sector social sin ánimo especulativo y sin fines de lucro que conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y de la Ley de Ahorro y Crédito Popular tienen por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios.

Sin embargo, las que no pueden captar se encuentran en una situación clara de insolvencia o potencial quiebra, o bien, no permitieron ser evaluadas en tiempo y forma durante los plazos establecidos. Además no cuentan con Seguro de Depósito.

Hasta el 30 de septiembre de este año, Caja Casa Blanca tiene nueve sucursales, 4 mil 25 socios y tiene presencia en el Estado de México y Querétaro. Caja Solidaria Jilotepec cuenta con tres sucursales, 2 mil 537 socios y se encuentra en la Ciudad de México, la entidad e Hidalgo.

Cooperativa Pirámides solo tiene una sucursal, un socio y con ubicación en el territorio mexiquense. A diferencia de Impulso Económico de Oriente que presenta 28 sucursales, 11 mil 232 socios y tiene presencia en Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala; mientras que Popbox cuenta con cuatro sucursales, 2 mil 68 socios en total y opera en la Ciudad de México, la entidad y Jalisco.

En el país hay 156 Socap autorizadas, de las cuales 13 se ubican en tierra mexiquense: Caja Popular Mexicana, Finagam, Caja Polotitlán, Caja Popular Apaseo el Alto, Caja Popular Las Huastecas, Caja Popular Maravatio, Caja Morelia Valladolid, Caja Popular Santiago Apóstol, Cooperativa Nuevo México, Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río, Qro., El Rosario, Fesolidaridad y Caja de Ahorro de los Telefonistas.

"Las autorizadas cumplieron con los requisitos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para realizar operaciones de crédito y ahorro con sus socios, y cuentan con un Seguro de Depósito hasta por una cantidad equivalente a 25,000 UDIS (Unidades de Inversión), por ahorrador", destaca la página de la Condusef.

Existen 491 básicas en todo el país, de las cuales 29 están en el Estado de México, tienen menos de 2.5 millones de UDIS en activos, por lo que no requieren autorización de la CNBV y pueden llevar a cabo operaciones limitadas de ahorro y préstamo, pero no cuentan con el beneficio del Seguro de Depósito.

MMCF