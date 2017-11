Toluca necesita retomar el proyecto de Ecozona: Canaco

Toluca

Marco Antonio González Castillo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del Valle de Toluca, señaló que es urgente retomar el proyecto de la Ecozoca, especialmente porque Toluca es la segunda ciudad más contaminada del país. "Es urgente que este proyecto, que debió entrar en vigor desde hace dos años y tras los acuerdos con Alemana, se aplique. La mayoría de los 16 mil comerciantes afiliados a la Canaco jamás le pidieron al ayuntamiento suspender el proyecto por afectar sus intereses".

Por el contrario -aclaró- nunca han tenido contacto con el presidente municipal Fernando Zamora Morales desde que inició funciones. "No ha establecido comunicación con nosotros, no ha querido, por lo tanto no lo pudimos haber solicitado". Más allá de perjuicios -expresó- los negocios formales están convencidos de que lo primero que debe buscarse es preservar la salud de los habitantes de la capital mexiquense y el mejor ejemplo es la Ciudad de México, donde se aplica el Hoy no Circula y no ha tenido ningún problema con este sector.

"El problema de la ciudad es que cada vez tenemos más días de mala calidad del aire, aquí no importa la ganancia sino la salud de todos". Por su parte el acalde Zamora Morales indicó que valorarán la propuesta de la Secretaría del Medio Ambiente estatal para retomar la Ecozona en el primer cuadro de la ciudad y en caso de ser necesario implementar el Hoy no Circula, aunque hasta el momento no han tenido ningún acercamiento.

TE RECOMENDAMOS: Lista en Edomex cosecha de 800 mil árboles de navidad

"Habrá que reflexionarlo para que no vaya a pasar lo mismo que en la Ciudad de México, donde al aplicarlo, la gente que tenía un carro se compró otro y cuando se aplicó el Doble no Circula, adquirió un tercero".

Apuntó que la reducción de la velocidad en el primer cuadro, tal como lo marca la Ecozona, propicia mayor contaminación por la emisión de bióxido de carbono, pero "haremos lo mejor para la comunidad". Ante las medidas para resolver los problemas de movilidad, especialmente para el control del transporte público, y que contempla la Ecozona, el edil dijo que actualmente no han tenido un acercamiento con las autoridades.

"No hemos hablado con ellos hasta ahorita, tienen un mes y medio que llegaron, aunque seguramente nos sentaremos a platicar y veremos qué es lo más conveniente para la ciudad y el municipio".

KVS