"Familias Centenarias" en voces de pilares laguneros

Torreón, Coahuila

Personajes del ámbito cultural, así como empresarios se dieron cita esta noche en las instalaciones del Teatro Nazas, para conmemorar los primeros cien años de vida del periódico Milenio La Opinión Laguna. En la presentación del libro “Familias Centenarias”, algunos de ellos expresaron su sentir tras este emotivo evento.

Pedro Madero, presidente del Patronato de la Camerata de Coahuila

Uno de los primeros invitados que llegó al Teatro Nazas junto a su esposa para participar en la presentación del libro “Familias Centenarias, Pilares de La Laguna y su historia” fue Pedro Madero, empresario lagunero y presidente del Patronato de la Camerata de Coahuila.

“Al término de los festejos de Milenio, estamos muy contentos porque el trabajo que hicieron para reconocer a las familias con el libro ayuda a que Torreón y La Laguna tengan mayor claridad sobre sus orígenes y su gente, y sobre todo lo que se logró, lo bueno y el crecimiento tan impresionante que hubo de la mano de quienes fundaron la ciudad”, señaló.

Sonia Salum, gestora cultural

Evidentemente entusiasmo y un cúmulo de vivencias que junto al caricaturista Armando Monsiváis la hicieron derramar con discreción algunas lágrimas, Sonia Salum, incansable gestora cultural, indicó que la historia de La Laguna no puede ser contada sin pensar en las páginas de su primer periódico.

“Todos los recuerdos que yo tengo me determinan a darle las gracias a la familia Guerrero, que fueron tan amables, cooperativos e interesados en lo que a mí me toca que es la parte cultural. Y ahora que veo la parte moderna, esta fusión tan perfecta, no me resta más que abrazar a toda La Laguna.

El evento fue verdaderamente espléndido, lleno de gente maravillosa, que retrata a esta Laguna, no iba a ser de otra forma más como fue, porque cada persona es un cúmulo de amor. Muchas felicidades a todos”.

Mario Valdés Berlanga, empresario.

“El cierre de las actividades conmemorativas ha sido muy bonito, una recopilación de muchas familias que llegamos a Torreón y nos tocó ver crecer a la ciudad junto con el periódico. Digo, no tenemos los cien años, pero ya nos andamos acercando.

Mis abuelos fueron testigos de la fundación de La Opinión, en lo que ahora es el Museo de la Revolución, esa era la casa de mis abuelos y allí todos los días se recibía el diario”.

“La historia nos sirve para ver de qué forma podemos hacer más grande a nuestra región y reconozco una gran labor de Milenio al hacer este trabajo porque no se trata de ir a hacer una entrevista. Ahora hay que leerlo y tomar ideas de esto, de lo que hicieron nuestros antepasados para hacer nuestra región más grande”, añadió.

