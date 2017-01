El régimen fiscal “no ha favorecido al país”

Guadalajara

El régimen fiscal mexicano es kafkiano, porque además de complejo, no tiene equidad: los más ricos del país y las transnacionales, han logrado, con sus poderosos lobbys, convencer a los políticos de que paguen proporcionalmente menos que el resto de la población bajo la hipótesis de que generarán más riqueza y ésta se derramará en empleos y consumo abundante para el resto de la sociedad. Pero la realidad es que esta versión de Robin Hood al revés que impera desde los años 80 del siglo XX no ha hecho un país más próspero, advierte el economista Enrique Valencia Lomelí.

Es la receta repetida una y otra vez, no solamente por México, para atraer inversión extranjera: se otorgan privilegios exenciones y tasas más bajas que al común de los negocios, porque se supone que de ese modo llegarán grandes volúmenes de dinero y empleos. Pero si se compara lo que la empresa nacional pequeña y mediana da, en término de empleos permanentes y en pago de impuestos, se demostrará que la hipótesis no se sostiene.

“La misma Secretaría de Hacienda nos ha estado informado cómo grandes empresas o trasnacionales, en lugar de pagar impuestos por las facilidades que se les dan en México, los pagan en otros lados; hace poco tiempo, el Servicio de Administración Tributaria [SAT] detectó a 270 empresas con esa práctica, ahí debería haber una acción política importante, no nomás decir ‘hay 270’; que den nombres, debería haber una campaña en ese sentido, los cuidamos demasiado, son inversiones, pero no pagan impuestos por sus utilidades, y para mí eso es insostenible”, advierte el investigador de la Universidad de Guadalajara.

- Y habría que ver si son empleos de calidad, permanentes, que resuelven las necesidades del trabajador y dan certidumbre a la economía…

- Hay que ver, por ejemplo, aquí en Jalisco, cuáles son los salarios, porque nos prometieron que los salarios iban a incrementarse porque van a ser empleos extraordinarios, y resulta que pagan dos o tres salarios mínimos cuando mucho; hay que revisar nuestras prioridades, yo no estoy en contra de la inversión extranjera, sino los tipos de acuerdos que la fundamentan; no hay una política pública clara, uno se pregunta por qué, si vienen a trabajar a nuestro país, no pagan utilidades, como hacen en otros lados; hay otro dato, la Cepal [Comisión Económica para América Latina], informó hace unos meses que la facturación por productos que comercializan estas compañías, salen del país, una gran cantidad de sobrefacturación según sea el caso, mucho dinero; solamente en un año, se señalan cerca de 50 mil millones de dólares que están mal referidos en las facturas, y por qué hacen eso, para pagar menos impuestos en México, y hablamos de Cepal, son cerca de 900 mil millones de pesos sobrefacturados para evadir impuestos; y nada más calculemos cuánto representaría eso en captación de impuestos.

De este modo, sostiene, “tenemos un problema de reforma importante con el sector de inversiones externas, pero también lo tenemos con las nacionales, como las mineras, México es uno de los países que menos cobra impuestos a las mineras, y que se han enriquecido de manera extraordinaria [ver http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mineras-pagan-menos-al-fisco-pese-a-nuevos-impuestos.html]; ahí tenemos que ir a fondo, porque parece que es más fácil aumentar el IVA o quitar el subsidio a las gasolinas, y tenemos que ir a fondo en la reforma fiscal.

- Lo cierto es que no se ve que quieran entrarle, aunque el costo político a pagar sea alto… el gobernador de Jalisco, el alcalde de Guadalajara, ya andan tratando de buscar opciones más allá del golpeteo que se dan, ¿pueden hacer algo los gobiernos locales?

- Es una pregunta muy complicada, lo que tenemos que hacer es transparentar los acuerdos de las inversiones que llegan; no olvidemos el caso de KIA, una armadora de autos de Corea del Sur, en Nuevo León, que generó toda una polémica por los incentivos que se le dieron, y que fueron renegociados por el nuevo gobierno de ese estado [ver http://expansion.mx/empresas/2016/09/07/kia-inicia-la-produccion-en-nuevo-leon-con-el-modelo-forte]; la lección es que debemos ser claros, está bien que llegue inversión a nuestro estado, pero en qué condiciones, qué se les ofrece y qué otorgan a cambio; y también aplicar eso en las micro y medianas empresas, que deben ser apoyadas pero de forma clara y transparente, e impulsar una dinámica de largo plazo que genere mejores bases para nuestra economía a favor de la sociedad en su conjunto, y no de unos solamente.

- La lógica señala también que si el combustible se hace más caro, es una oportunidad para los productos locales, fortalecer un mercado local.

- Claro, es una oportunidad, como también debemos apostar a un mejor transporte público; en Jalisco hemos tenido una ceguera, cómo es posible que pequeñas ciudades del mundo con 500 mil o un millón de habitantes tienen mejor desarrollado un sistema de metro o de tren ligero, y nosotros hemos tenido una ceguera de largo plazo, allí está la Línea 3, más vale tarde, pero debemos hacer más en ese sentido.

- De este modo, ¿cómo debemos afrontar el año 2017?

- Todo indica que será un año muy difícil ,y que debemos prepararnos para ello, de un severo ajuste por el gasto gubernamental, todos los indicadores nos hablan de un crecimiento mínimo, de 1 a 2 por ciento; y hay que ver si no sigue bajando esa perspectiva, y si hay menos crecimiento hay menos empleo; muy probablemente vamos a tener problemas de empleo, de incremento de precios en la canasta básica, a los que ganan hasta tres salarios mínimos les va a pegar más fuerte. En cuanto al crédito, los intereses van a aumentar, los consumidores debemos ser muy cuidadosos, cuidar nuestro ahorro, y no pensar en corto plazo sino en largo plazo; investigar cuánto nuestra empresa está reportando al IMSS de nuestro salario, porque esa son nuestras pensiones a futuro; por eso no es un logro menor que se logre la transparencia de nuestras empresas, porque es información que debemos tener para tomar decisiones, es fundamental.

