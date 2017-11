Piden al GEM desburocratizar políticas públicas ecologistas

Toluca

La presidenta del Movimiento Ecologista en el Estado de México, Luz María Gómez Ordóñez, señaló que es indispensable que la nueva administración tome en cuenta a los académicos y especialistas al conformar el programa de trabajo del sexenio en materia de medio ambiente.

Indicó que hay muchos programas que no sirven porque no están bien hechos y hay otros que funcionan pero no los ponen en marcha.

"Actualmente hay muy buenos programas y no se conocen, deben difundirse y promocionarse, ha fallado la política de comunicación, pues si uno revisa si hay programas interesantes pero nunca han salido del folder y la oficina".

Lo que se requiere –dijo- es analizar la actividad que se realizó, presentar el diagnóstico y que haya más foros de participación, pues lamentablemente muchos tienen un sentido demagógico porque obligan a los empleados de algunas dependencias a que se presenten y den una propuesta, empero su plan de trabajo ya lo tienen.

Recalcó que los foros de participación son una simulación, por lo que las autoridades deben convocar con seriedad a los especialistas, académicos de las universidades, tecnológicos y demás personas con alto grado de conocimiento y que han hecho buenos estudios, los cuales muchas veces no se conocen por falta de difusión.

A partir de eso –expresó- deben plantearse los planes de trabajo y objetivos para que sepan qué acciones tienen que poner en marcha en base a un cronograma de actividades.

