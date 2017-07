Hundimientos, socavones y grietas amenazan al Edomex

Toluca/Ecatepec

Al menos 70 viviendas están en peligro de derrumbarse en la calle Doroteo Arango en El Carmen Totoltepec, municipio de Toluca, porque la grieta que desde hace siete años se abrió, actualmente volvió a crecer y ha dividido a la mitad fachadas, estacionamientos, recámaras, poniendo en peligro el patrimonio de los propietarios. Los vecinos solicitaron apoyo en el ayuntamiento y advirtieron que tomarán otro tipo de acciones en caso de no recibir ayuda, porque se trata de las casas de cientos de personas. En la localidad de San Diego Linares al menos siete viviendas ubicadas en la calle Huehuetoca están en riesgo de caer desde 2014, cuando el ayuntamiento se comprometió a revisar las condiciones del suelo y proponer una solución, pues el patrimonio de al menos seis familias está en peligro.

El director de Protección Civil y Bomberos de Toluca, Antonio Gutiérrez Vilchis, informó que en la capital mexiquense hay al menos cinco puntos de riesgo de derrumbe y deslave de rocas o tierra, en la parte de La Teresona, Santiago Miltepec, La Mora, entre otros, que podrían presentarse en caso de precipitaciones pluviales atípicas como las registradas hace unos días. "Son deslaves que tenemos identificados y para lo que trabajamos de manera permanente, porque lo tenemos focalizado en el Atlas de Riesgo y es por ello que de manera constante llevamos a cabo revisiones que nos permitan mantener segura a la población aledaña a estas zonas”. Explicó que son pocos los puntos de deslave habitados, aunque no cuentan con un conteo exacto de cuántas personas viven ahí, pero llevan a cabo monitoreos, pues es primordial la prevención. Por estos motivos han notificado a los pobladores sobre el peligro que los amenaza.

TE RECOMENDAMOS: CAEM y San Mateo inician limpieza en río Lerma



La vecina Aída Aguilar contó que desde Tollocan hasta Santa María Totoltepec hay daños graves, y creen que podrían llegar hasta los ductos de Pemex, pero no lograron recibir ayuda hasta el momento. “Hace al menos dos años pedimos al Instituto Politécnico Nacional (IPN) que nos enviara especialistas para realizar estudios del piso y saber si hay alguna solución; nos dijeron que el grave problema está en que las industrias como Coca-Cola, sobre todo la Cervecería Cuauhtémoc, consumen el líquido del subsuelo, y han secado el piso, generando daños irreversibles y que quizá podrían ser solucionados en caso de que los empresarios decidieran colocar plantas de agua”.





El problema, dijo, es que esa estrategia implica un desembolso importante que los industriales no están dispuestos a hacer, además la administración pública se negó a fi nanciar algún tipo de estudio o arreglo, puesto que “no tenían dinero para ello”, y ahora el problema ya alcanzó a las viviendas de Doroteo Arango, en donde las fachadas, bardas, el piso y la construcción completa están cuarteados y a punto de derrumbarse.

Dicha grieta “es la que ha causado mayor problema porque levantó el asfalto de la calle y deterioró de forma importante las casas. En el caso del drenaje, las condiciones son peligrosas porque no tenemos una buena red. Todo el tiempo hemos hecho modificaciones, los tubos tienen más de 30 años y ya no dan abasto para la cantidad de población; además vienen desde las empresas y la cervecería desalojan sus aguas negras en éstos durante algunos días. Ellos tienen tratadora de agua, pero la usan cuando limpian las calderas. No obstante, no hay cómo demostrarlo, los vecinos hemos tratado de que las autoridades vengan y hagan el estudio para que vean que es un drenaje industrial”.

Aceptó que la Dirección de Protección Civil realiza las valoraciones necesarias durante la temporada de lluvias para prevenir los riesgos por el drenaje y aguas negras, y reconoce que no puede hacer más porque las autoridades no quieren invertir en la solución. “Las casas están en peligro, hemos pedido apoyo para colocar quizá mampostería u otro tipo de estructura para impedir que las casas se destruyan, pero no hay respuestas y el gobierno del estado nos ha ignorado por completo”.

Plácido Romero Trejo, propietario de una de las viviendas completamente cuarteadas, dijo que solo espera el momento en que se caiga la casa, pues la han apuntalado con algunas tablas, pero todo es provisional porque no hay más opciones para detener las fracturas, por las cuales dejaron la construcción inconclusa, pues “no le vimos más caso a seguir construyendo si de cualquier forma se va a caer”.





HOYOS EN ECATEPEC

Las autoridades de Ecatepec informaron sobre 18 puntos de hundimientos del suelo en distintas comunidades, entre socavones y desplazamientos menores, provocados por las intensas precipitaciones pluviales registradas durante los últimos días, situaciones que ya son atendidas por las diversas dependencias. Como parte de la Estrategia Municipal de Atención para la Temporada de Lluvias, elementos de las direcciones de Infraestructura y de Protección Civil y Bomberos, así como del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Sapase) implementaron un operativo para atender los hundimientos generados en algunas vialidades.

En la última semana fueron reportados siete socavones y 11 hundimientos, que van de uno a dos metros de diámetro y de hasta uno de profundidad, y que uno de ellos surgió el jueves en la colonia Fuentes de San Cristóbal, donde repara una cuadrilla de la Dirección de Infraestructura conformada por 10 personas. En la misma forma, otros hundimientos se presentaron en las colonias Gustavo Baz, Santa María Chiconautla, Los Bordos, Santa Clara y Vicente Guerrero, los cuales fueron atendidos por elementos de Protección Civil y Bomberos.

TE RECOMENDAMOS: Reportan hundimientos en 6 puntos de Ecatepec, por lluvias



“Los peritos de esas dependencias valoraron las depresiones para que posteriormente personal de Infraestructura realice los trabajos correspondientes para la rehabilitación del pavimento”, informó el ayuntamiento.

Agregó que personal operativo de diversas áreas trabaja para subsanar los hundimientos provocados por el reblandecimiento del pavimento a causa de la temporada de lluvias, con el propósito de prevenir incidentes automovilísticos y peatonales. Hasta el momento las afectaciones no ocasionaron accidentes viales y no fueron reportadas personas lesionadas, además de que no hay riesgo en viviendas.

Por su lado, Daniel Arreola, titular de Infraestructura municipal, comentó que trabajan de manera conjunta con el gobierno de la entidad para atender aquellos puntos en los que ocurren inundaciones de consideración en esta época, como San Agustín, donde está por concluirse un colector, así como en Jardines de Morelos en la zona del CBTIS, sin descuidar la Avenida Insurgentes, en la cabecera municipal, Santa Clara y San Pedro, que reciben el agua que baja de la Sierra de Guadalupe.

KVS