RockerFest 2018 no se realizará: Ecatepec

Autoridades informaron que el concierto "Rocker Fest 2018", anunciado para el domingo 15 de abril, en el Foro Puente de Fierro, carece de permisos y no cumple con las condiciones de seguridad para un evento de este tipo, por lo que no se desarrollará, al tiempo de llamar a los ciudadanos a no dejarse sorprender por los organizadores.

El gobierno de Ecatepec, en forma conjunta con el del Estado de México, reporto que los encargados en ningún momento solicitaron los permisos correspondientes para poder realizarlo.De acuerdo con la propaganda de los promotores, los boletos en preventa se vendieron en 50 pesos, del 1 al 14 de abril 100 pesos y el domingo costarían un poco más.

Por distintos medios se ha difundido que van a estar cerca de 24 grupos de rock, entre ellos Tex-Tex, Interpyesto, Sam Sam, Hazel, Leprosy, Next, Caneza, Perro Callejero, Rebel´D y Segundo Vuelo, entre otros.No obstante, las autoridades refirieron que debido a la ausencia de solicitud de permisos, "no hay ningún tipo de autorización por parte del gobierno municipal para llevar a cabo este evento".

Destacaron que el lugar carece de las condiciones de seguridad necesarias para un espectáculo de esta naturaleza, ya que es reducido, y no cuenta con estacionamiento ni salidas de emergencia.

Ante ello exhortaron a los ciudadanos "para que no se deje sorprender y eviten ser defraudados, pues a pesar de no tener las autorizaciones continúa la promoción del evento".Es pertinente mencionar que no es la primera vez que las autoridades locales dan a conocer irregularidades en la celebración de conciertos de este tipo en ese lugar, asegurando que se trata de eventos no autorizados.

En mayo de 2017, el gobierno ecatepequense y los organizadores llegaron a un acuerdo para que el grupo "Caifanes", anunciado para el "Foro de Puente de Fierro", se presentara en el Centro Cultural y Deportivo las Américas, recinto que cuenta con las condiciones adecuadas, a diferencia del primero, que está ubicado en un predio privado en la colonia Héroes de Tecámac, a un costado de la autopista México-Pachuca.



