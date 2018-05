Doctora busca rectificar acta de nacimiento como mujer

Saltillo, Coahuila

La Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), presentó el caso Éricka Martínez, en el que defienden el cambio de identidad de quien nació como hombre pero optó por realizar el cambio de género a mujer.



Carlos Arredondo Sibaja, asesor jurídico de la AIDH, comentó que este caso fue tomado por la Academia para defender los derechos de Éricka y ayudarla a realizar todos los trámites que se requieren para que en Coahuila se le reconozca como mujer, no solo físicamente sino legalmente.



Se inició un juicio de rectificación del acta de nacimiento ante las autoridades jurisdiccionales de Coahuila, pero además se solicitará a la Universidad donde estudia la carrera de medicina y a la Secretaría de Educación Pública, que sus documentos como título profesional y cédula se emitan con su nueva identidad.



Éricka Edith Martínez Guevara, pasante de Medicina, busca el reconocimiento legal de cambio de género, expresó que en este proceso se ha topado con situaciones en las que se le ha dicho que legalmente no existe, dificultades para realizar trámites legales tan sencillos como la actualización de la credencial de elector.



Asimismo expresó su frustración que la gente no entienda el que ella se identifica como mujer, aunque haya nacido con el género masculino.

Sin embargo, lo que más le preocupa es que en su futuro no pueda ejercer su profesión por el hecho de que sus documentos oficiales no coincidan con su identidad, así como el no poder continuar con su preparación por la misma causa.



Paloma Lugo Saucedo, asesora de la AIDH, dijo que es una oportunidad para que Coahuila siga posicionándose a nivel nacional como una entidad que garantiza los derechos de las personas, en el caso en particular, el respeto a la igualdad y a la no discriminación por perspectiva de género.



Carlos Zamora Valadez, asesor jurídico, explicó que siguiendo los lineamientos del Código para la Familia de Coahuila, es posible iniciar el juicio de rectificación de acta de nacimiento, que fue presentado el 7 de marzo en los juzgados de lo Familiar de Saltillo, mientras que el 13 de marzo se interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia y se ratificó al Juzgado Primero de lo Familiar y que ya fue admitido.



El 17 de abril se le notificó al Oficial del Registro Civil, el día 18 de abril al Ministerio Público de lo Familiar, quien solicita al Juez dictar sentencia de acuerdo a la solicitud.



Actualmente la etapa procesal del Juicio de cambio de identidad se encuentra en el período de presentación de pruebas, por lo que se han reunido elementos probatorios que demuestran que Éricka lleva años presentándose como mujer.

Por lo que sólo se espera que se dicte sentencia, para continuar con la rectificación del acta de nacimiento, esperando también que no llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que Coahuila empiece a pronunciarse y resolver asuntos en esta materia.